В Україні арештували активи російського олігарха Дерипаски на мільярд гривень

В Україні арештували активи російського олігарха Олега Дерипаски, який перебуває під санкціями ЄС і США. Його компанії забезпечують потреби оборонно-промислового комплексу РФ.

За клопотанням Офісу генерального прокурора арештовано активи найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Серед арештованого майна – 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. Загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд гривень.

Міноборони уклало 16 держконтрактів з виробниками дронів

Міноборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками безпілотників. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні вже отримано заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. У 2023 році Міноборони збільшить закупівлі БПЛА для Збройних Сил України. На цей сегмент планують спрямувати близько 20 млрд грн.

"Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектра застосування – повітря – земля – вода. Це і про коригування артилерії, і про завдання ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку боєкомплекту, евакуацію поранених тощо", – написав Резніков.

Поляки готові передати Україні винищувачі F-16

Польща готова передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО. Ці літаки допоможуть ЗСУ відбивати можливий наступ Росії

"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", — заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи ймовірність передачі Україні винищувачів F-16.

Українські агровиробники відкрили 12 нових ринків збуту за рік

Попри війну минулий рік виявився плідним для України в розрізі розширення міжнародних ринків збуту: наші експортери відкрили 12 нових ринків збуту для продукції тваринництва у 2022 році та отримали 22 міжнародні ветеринарні сертифікати на експорт продуктів українських агрокомпаній.

Зокрема, в Ізраїль почали постачати живих кролів та декоративну прісноводну рибу, а молоко та молокопродукти – в Домінікану та Кенію.

За рік збільшилась кількість підприємств – виробників продуктів тваринного походження, що мають право експорту своєї продукції на територію Європейського Союзу до 432, що на 53 більше, ніж було на початок 2022 року. Для порівняння, за 2021 рік таке право отримали 23 підприємства.

Десантники відбили штурм біля Мар’їнки

Десантники 79 окремої десантно-штурмова бригади Миколаєва відбили штурм противником кількох позицій поблизу Мар'їнки, завдавши ворогу суттєвих втрат. За даними Генштабу, ворожа піхота силами до роти намагалася непомітно наблизитися до позицій десантники, але аеророзвідка миколаївських десантників виявила рух противника. Вогневе ураження, зокрема з дронів, призвело до того, що ворог зазнав втрат ще на підступах. Довершив справу вогонь зі стрілецького озброєння та гранатометів: після значних втрат, окупанти втекли, кинувши на полі бою своїх загиблих.

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