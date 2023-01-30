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В Україні арештували активи російського підсанкційного олігарха на 1 млрд грн

30 січня, 2023 понедiлок
17:49
Економіка суд

Суд в Україні арештував активи російського олігарха, який перебуває під санкціями ЄС і США. Його компанії забезпечують потреби оборонно-промислового комплексу РФ

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Згідно з повідомленням, за клопотанням Офісу генерального прокурора арештовано активи найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Серед арештованого майна - 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. Загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд гривень.
 
"За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора", - пояснили в Офісі генпрокурора.

"Російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї", - додали там.

ОГП не вказує прізвище олігарха, але вочевидь ідеться про наближеного до президента РФ бізнесмена Олега Дерипаску. З відкритих джерел відомо, що Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами в Україні: ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар`єр", ПрАТ "Жежелівський кар`єр", ТОВ "Гуардон України", ТОВ "Сервісний центр "Металург" тощо.

  • 10 січня Міністерство юстиції України попросило Вищий антикорупційний суд (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів одного з найбагатших російських олігархів Олега Дерипаски.

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Україна
олігархи
Офіс генпрокурора
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