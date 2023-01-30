Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він додав, що загалом на сьогодні вже отримано заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів.

За словами міністра, у 2023 році Міноборони збільшить закупівлі БПЛА для Збройних Сил України. На цей сегмент планують спрямувати близько 20 млрд грн.

"Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектра застосування — повітря – земля – вода. Це і про коригування артилерії, і про завдання ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку боєкомплекту, евакуацію поранених тощо", – написав Резніков.

Як зазначив міністр, тривають спільні наради представників Міноборони, Генштабу ЗСУ, вітчизняних розробників і виробників БПЛА. Зокрема сьогодні, 30 січня, на засіданні Координаційного штабу з питань розвитку виробництва розвідувальних та ударних дронів вітчизняних виробників обговорять пропозиції щодо вдосконалення регуляторних процедур.

"Найближчими днями я особисто планую зустрітися з українськими розробниками і виробниками БПЛА, після іншої дуже важливої зустрічі в інтересах Сил оборони", – сказав міністр, зауваживши, що Україна може стати одним зі світових лідерів у цій сфері та має бути готовою не тільки захистити себе, а й надати допомогу союзникам, "виконуючи роль щита Європи на сході".

"Тому наша мета – це і сучасна система ППО і ПРО, і потужний флот з береговою обороною, і бойова авіація. Так, перед нами непростий виклик – підвищення незалежності ВПК (читати – обороноздатності України) через забезпечення української армії продукцією українського виробництва", – наголосив Резніков.

26 січня Резніков зазначив, що західні танки на фронті буде підтримувати українська артилерія, а незабаром українцям представлять і розробки безпілотників

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