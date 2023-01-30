Міноборони уклало 16 держконтрактів з українськими виробниками дронів, – Резніков
Після консультацій із Генштабом ЗСУ та після випробувань Міноборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками безпілотників
Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков.
Він додав, що загалом на сьогодні вже отримано заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів.
За словами міністра, у 2023 році Міноборони збільшить закупівлі БПЛА для Збройних Сил України. На цей сегмент планують спрямувати близько 20 млрд грн.
"Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектра застосування — повітря – земля – вода. Це і про коригування артилерії, і про завдання ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку боєкомплекту, евакуацію поранених тощо", – написав Резніков.
Як зазначив міністр, тривають спільні наради представників Міноборони, Генштабу ЗСУ, вітчизняних розробників і виробників БПЛА. Зокрема сьогодні, 30 січня, на засіданні Координаційного штабу з питань розвитку виробництва розвідувальних та ударних дронів вітчизняних виробників обговорять пропозиції щодо вдосконалення регуляторних процедур.
"Найближчими днями я особисто планую зустрітися з українськими розробниками і виробниками БПЛА, після іншої дуже важливої зустрічі в інтересах Сил оборони", – сказав міністр, зауваживши, що Україна може стати одним зі світових лідерів у цій сфері та має бути готовою не тільки захистити себе, а й надати допомогу союзникам, "виконуючи роль щита Європи на сході".
"Тому наша мета – це і сучасна система ППО і ПРО, і потужний флот з береговою обороною, і бойова авіація. Так, перед нами непростий виклик – підвищення незалежності ВПК (читати – обороноздатності України) через забезпечення української армії продукцією українського виробництва", – наголосив Резніков.
- 26 січня Резніков зазначив, що західні танки на фронті буде підтримувати українська артилерія, а незабаром українцям представлять і розробки безпілотників
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