У районі військового гарнізону біля Сімферополя пролунав вибух

У селищі Гвардійське неподалік Сімферополя прогримів вибух.

"Підтверджують місцеві жителі із селища Гвардійське: "Щойно з боку військового гарнізону сильний вибух, аж стеля трясеться", – пишуть із Гвардійського. Також пишуть жителі ГРЕС, що вибух з боку Гвардійського було чутно навіть у них", – повідомляють кримські партизани.

Так званий радник голови Криму Олег Крючков закликав дочекатись "офіційної інформації".

ЗСУ відбили 48 атак на Донеччині і знищили ворожий Су-24

Підрозділи Сил оборони України було відбито 48 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також, підрозділи Повітряних сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Як уточнив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, бомбардувальник Су-24М знищили в районі Бахмута. За його словами, силам вдалося створити такі умови, щоб заманити ворожий який Су-24М та завдати йому нищівного удару. Цей літак бомбив наші війська на передній лінії ракетами та бомбами.

У районі Дніпровських островів знищили ДРГ

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили 12 окупантів та черговий моторний човен, який прагнули використати російські ДРГ у районі Дніпровських островів.

"Результат виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами – демілітаризація 12 рашистів, чергового моторного човна, що окупанти намагалися використати для переміщення ДРГ між Дніпровськими островами, знищення безпілотного розвідника "Орлан-10" та багатоцільового тягача для артустановок", – повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Хорватія передасть Україні гелікоптери Мі-8

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич під час брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим підтвердив, що Хорватія найближчим часом передасть Україні гелікоптери Мі-8.

За словами Баножича, гелікоптери – один із напрямків військової допомоги, яку Хорватія надає Україні, і що їхнє передання має відбутися "ось-ось".

За попередніми даними, йдеться про 14 вертольотів Мі-8.

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков заявив, що на Запорізькому напрямку окупанти зайняли оборонні позиції.

"На Запорізькому напрямку окупанти зайняли оборонні позиції. Вони вже не наступають, а намагаються стримувати ЗСУ. А ЗСУ, навпаки, потроху підтискають окупантів. Те, що окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру Запорізької області свідчить про те, що ворог побоюється можливого наступа ЗСУ. Коли росіяни не мають успіхів на лінії фронту, вони починають бити по цивільній інфраструктурі", – зауважив Ашурбеков.