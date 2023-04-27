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Війна з Росією: хроніка
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Переможні новини 428 дня війни: українські партизани на Херсонщині ліквідовують окупантів, а Шмигаль зустрівся із Папою Римським

Катерина Бенюк
27 квітня, 2023 четвер
19:00
Перемога України Перемога України

На Херсонщині українські партизани оголосили полювання на окупантів. Так, у межах підпільних операцій було ліквідовано 2 окупантів та 1 колаборанта

У Мелітополі партизани ліквідували поліцая-окупанта

Уранці 27 квітня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області. Постраждав колаборант Олександр Міщенко, він помер у лікарні. Інформацію підтвердив міський голова Мелітополя Іван Федоров та Центр національного спротиву.

"Так безславно закінчилась кар’єра 42-річного Олександра Міщенка, який зрадив Україну й працював фактично охоронцем місцевих гауляйтерів. Офіційно ж він працював у фейковому "мвс" заступником начальника з кадрових питань. Разом з поліцаєм постраждав його "колега" Юрій Акімов, який зараз у лікарні у важкому стані".

УПЦ МП позбавили права користування землями у Чернівцях

Депутати Чернівецької міської ради позбавили УПЦ МП права користування 22 земельними ділянками у громаді. Відповідне рішення прийняли на сесії міськради у четвер, 28 квітня, повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

"За" проголосували 28 обранців. Рішення підтримали одноголосно.

"На сесії міської ради депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками у громаді. Це логічний і правильний крок. Вірю, що наші дії стануть стимулом для переходу до українських церков. Звільнимо Україну від окупантів на всіх фронтах! Тільки так станемо вільними", - зазначив Клічук.

Партизани на Херсонщині ліквідували окупантів, які знущалися з місцевого населення

Партизанський рух "АТЕШ" оголосив про початок операції "Українська Ніч" й перші результати.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, у ніч із 26 на 27 квітня у селі Великі Копані, Олешківського району партизани ліквідували двох окупантів. Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата.

Понад 98% бойових машин, які обіцяли Україні країни НАТО та партнери, вже поставлено

Мова про понад півтори тисячі броньованих машин, 230 танків та іншу техніку й боєприпаси

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав у четвер під час зустрічі з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем.

"Загалом через Контактну групу на чолі зі Сполученими Штатами союзники по НАТО та партнери надали безпрецедентну підтримку Україні. Понад 98 відсотків бойових машин, обіцяних Україні, вже поставлено. Це означає понад 1550 броньованих машин, 230 танків та іншої техніки, включно з величезною кількістю боєприпасів. Загалом ми навчили та спорядили більш ніж 9 нових українських бронетанкових бригад. Це дасть Україні міцну позицію, щоб продовжувати відвойовувати окуповану територію", – сказав генсек НАТО.

Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані

Про це Шмигаль повідомив у телеграмі. 

Він зазначив, що розповів Папі, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв’язала Росія.

"Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру – це формула президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни. Запросив Папу Франциска в Україну. Будемо раді вітати Понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі", – написав Шмигаль.

Авіація ЗСУ завдала 4 удари по ворогу

Про це повідомили у Генштабі.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Збито 5 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.

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Папа Римський Франциск
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