Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав у четвер під час зустрічі з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем

"Загалом через Контактну групу на чолі зі Сполученими Штатами союзники по НАТО та партнери надали безпрецедентну підтримку Україні. Понад 98 відсотків бойових машин, обіцяних Україні, вже поставлено. Це означає понад 1550 броньованих машин, 230 танків та іншої техніки, включно з величезною кількістю боєприпасів. Загалом ми навчили та спорядили більш ніж 9 нових українських бронетанкових бригад. Це дасть Україні міцну позицію, щоб продовжувати відвойовувати окуповану територію", – сказав генсек НАТО.

Столтенберг додав, що на Вільнюському саміті НАТО планує активізувати для України багаторічну програму підтримки. А також зазначив, що однією з тем саміту стане збільшення інвестицій у оборону країн Альянсу.