НАТО навчило й озброїло більш ніж 9 бригад ЗСУ, понад 98% обіцяної Україні техніки вже поставлено, – Столтенберг
Понад 98% бойових машин, які обіцяли Україні країни НАТО та партнери, вже поставлено. Мова про понад півтори тисячі броньованих машин, 230 танків та іншу техніку й боєприпаси
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав у четвер під час зустрічі з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем
"Загалом через Контактну групу на чолі зі Сполученими Штатами союзники по НАТО та партнери надали безпрецедентну підтримку Україні. Понад 98 відсотків бойових машин, обіцяних Україні, вже поставлено. Це означає понад 1550 броньованих машин, 230 танків та іншої техніки, включно з величезною кількістю боєприпасів. Загалом ми навчили та спорядили більш ніж 9 нових українських бронетанкових бригад. Це дасть Україні міцну позицію, щоб продовжувати відвойовувати окуповану територію", – сказав генсек НАТО.
Столтенберг додав, що на Вільнюському саміті НАТО планує активізувати для України багаторічну програму підтримки. А також зазначив, що однією з тем саміту стане збільшення інвестицій у оборону країн Альянсу.
- Напередодні, 26 квітня, верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі також запевнив, що Україні надали понад 98% обіцяної техніки. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ці цифри в етері телемарафону. Він погодився, що тієї зброї, яка зараз надходить в Україну, достатньо для "певних дій", але наголосив, що "зброї ніколи не буває достатньо, коли в тебе такий ворог, як РФ".
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