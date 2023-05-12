ЗСУ поліпшили свої позиції на Луганщині

Ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ вдалося значно покращити свої позиції на Куп'янсько-Сватівському, Кремінському та Білогорівському напрямках.

"По всіх трьох напрямках – Куп'янсько-Сватівському, Кремінському та Білогорівському суттєво покращились позиції ЗСУ. Поки зарано говорити про контрнаступ, але нашим Силам оборони вдалося зміцнити свої позиції, закріпитись та покращити ті позиції, які останніми місяцями були втрачені або перевантажені. Зараз ЗСУ міцно тримають позиції по всіх трьох напрямках", – каже він.

У четвер, 11 травня, Україна отримала від Світового банку 132 млн доларів фінансування у рамках проєкту програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство".

За два місяці жодна ракета не досягла цілі над Києвом

За понад 2 місяці жодна ракета чи безпілотник, випущені російською окупаційною армією, не досягли цілі в Києві.Про це заявили в Міноборони України.

"Уже понад два місяці вартові київського неба працюють бездоганно – жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі", – заявили у Міноборони.

За даними Міноборони, із 24 лютого 2022 року в Києві спрацювало 740 повітряних тривог. Загалом тривоги тривали 851 годину 38 хвилин.

ЗСУ знищили станцію РЕБ та три артпідрозділи ворога

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Укроборонпром та німецький Rheinmetal спільно ремонтуватимуть і вироблятимуть танки

Укроборонпром з німецький концерн Rheinmetall створили спільне підприємство. Воно буде займатися обслуговування та ремонтом танків, а у майбутньому – і їхнім виробництвом. Про це повідомило видання Handelsblatt.

Україна отримає вигоду від такої співпраці у вигляді комплексної передачі технологій та постачання військового обладнання з Німеччини. Rheinmetall матиме 51% в новій компанії, а також візьме на себе управління нею.

За даними Handelsblatt, концерн також очікує найближчими днями підписати контракти щодо ще двох спільних підприємств — для боєприпасів і протиповітряної оборони.

Довідково: Rheinmetal – німецький оборонний концерн, який виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder й гаубиці PzH 2000.

Окупанти готують лінії оборони в Криму

У Криму продовжують будувати лінії оборони. Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ".

Кримські партизани повідомляють про будівництво ліній оборони у Красноперекопському, Джанкої та Міжводному.

"Недавно ми проникли у село Молочне біля Євпаторії. Ми оцінили ступінь готовності окупантів до відбиття можливого десанту з моря. Ми відзначили як організована оборона, де розміщені вогневі точки і де прогалина у їх обороні. Рашисти готуються до нової Нормандії, а отримають новий Херсон", – повідомляє "АТЕШ".