Про це заявили в Міноборони України.

"Із 24 лютого 2022 року в Києві спрацювало 740 повітряних тривог. Загалом тривоги тривали 851 годину 38 хвилин", - розповіли у відомстві.

"Уже понад два місяці "вартові київського неба" працюють бездоганно – жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі", - додали там.