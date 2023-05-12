Міноборони про роботу ППО: за понад 2 місяці жодна ракета чи безпілотник не досягли цілі в Києві
За понад 2 місяці жодна ракета чи безпілотник, випущені російською окупаційною армією, не досягли цілі в Києві. Це свідчить про бездоганну роботу ППО
Про це заявили в Міноборони України.
"Із 24 лютого 2022 року в Києві спрацювало 740 повітряних тривог. Загалом тривоги тривали 851 годину 38 хвилин", - розповіли у відомстві.
"Уже понад два місяці "вартові київського неба" працюють бездоганно – жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі", - додали там.
- 10 травня стало відомо, що в Україні створюють нові мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. Вони захищатимуть небо над Києвом та над населеними пунктами на півночі країни.
- Раніше українцям розповіли, як розпізнати дрон-камікадзе.
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