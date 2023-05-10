Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Він показав збиті українськими захисниками безпілотники "Шахед", "Орлан-10" та інші.

"З такою величезною кількістю авіаційних та ракетних ударів світ ще не стикався. Але ми намагаємося віднайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам", - зазначив Наєв.

"Сьогодні ми підсилюємо нашу систему протиповітряної оборони та передаємо нашим оборонцям чергову партію всюдихідних автомобілів, які обладнано крупнокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами", - додав він.

Наєв пообіцяв, що захист населення й цивільних об'єктів підсилюватимуть повсякчас.