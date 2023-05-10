Українську ППО на підступах до Києва та на півночі України підсилили мобільними вогневими групами
В Україні створюють нові мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. Вони захищатимуть небо над Києвом та над населеними пунктами на півночі країни
Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
Він показав збиті українськими захисниками безпілотники "Шахед", "Орлан-10" та інші.
"З такою величезною кількістю авіаційних та ракетних ударів світ ще не стикався. Але ми намагаємося віднайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам", - зазначив Наєв.
"Сьогодні ми підсилюємо нашу систему протиповітряної оборони та передаємо нашим оборонцям чергову партію всюдихідних автомобілів, які обладнано крупнокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами", - додав він.
Наєв пообіцяв, що захист населення й цивільних об'єктів підсилюватимуть повсякчас.
- У січні було сформовано перші 19 мобільних груп ППО для захисту критичної інфраструктури від атак ворожих дронів.
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