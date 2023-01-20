Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Згідно з повідомленням, "на північних напрямках оборони країни набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони". Створено перші 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 й Ford F350, які адаптовані до бойових умов.

"Мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об’єкти Сумщини", – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, мобільні групи також захищатимуть від ворожих безпілотників "Mohajer-6" і "Shahed 136" Київ і населені пункти півночі та північного заходу України.

"Ці групи виконуватимуть завдання на найнебезпечніших ділянках, звідки здійснюватиметься підліт ворожих БПЛА, крилатих ракет або авіації. Робота полягає в тому, що мобільний вогневий підрозділ висовується на визначене місце, відпрацьовує заданий азимут підльоту повітряної цілі й так само швидко повертається до місця дислокації", - наголосив Наєв.

За даними ДТЕК, нині 10% української енергетики знищено внаслідок російських обстрілів, іще приблизно половину пошкоджено.

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