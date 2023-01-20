Захист від ракет і дронів: на півночі України створюють мобільні групи ППО, сформовано вже 19 підрозділів
На півночі України створюють мобільні групи ППО, які захищатимуть критичну інфраструктуру від атак ворожих дронів і ракет. Наразі сформовано 19 таких груп
Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ.
Згідно з повідомленням, "на північних напрямках оборони країни набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони". Створено перші 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 й Ford F350, які адаптовані до бойових умов.
"Мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об’єкти Сумщини", – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, мобільні групи також захищатимуть від ворожих безпілотників "Mohajer-6" і "Shahed 136" Київ і населені пункти півночі та північного заходу України.
"Ці групи виконуватимуть завдання на найнебезпечніших ділянках, звідки здійснюватиметься підліт ворожих БПЛА, крилатих ракет або авіації. Робота полягає в тому, що мобільний вогневий підрозділ висовується на визначене місце, відпрацьовує заданий азимут підльоту повітряної цілі й так само швидко повертається до місця дислокації", - наголосив Наєв.
- За даними ДТЕК, нині 10% української енергетики знищено внаслідок російських обстрілів, іще приблизно половину пошкоджено.
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