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Огляд

Переможні новини 446-го дня війни: вибух у центрі окупованого Луганська та підозра Фірташу

Катерина Бенюк
15 травня, 2023 понедiлок
19:00
Перемога України Перемога України

За добу ЗСУ лише на одному напрямку знищили цілу роту окупантів та 31 одиницю їхньої техніки. Тим часом Велика Британія передає Україні сотні ударних дронів

СБУ повідомила про підозру Фірташу

Про це повідомили у СБУ.

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України та повідомила про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній. 

Як свідчать матеріали слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі. 

Сили оборони таврійського напрямку знешкодили понад роту окупантів і 31 одиницю озброєння

Про це йдеться в повідомленні командування.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 710 вогневих завдань. Ідеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - розповів генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, втрати ворога вбитими та пораненими склали понад роту, знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника, а саме два танки, два БТР, БМП, БРЕМ, КШМ, 2 БПЛА "Орлан-10", БПЛА Zala, БПЛА Supercum, РЕБ "Поле-21", РЕБ "Силок-01", зенітний ракетний комплекс "Тор".

Велика Британія оголосила про передачу Україні сотень ударних дронів

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту Володимира Зеленського до Лондона оголосив про передачу Україні ударних безпілотників великої дальності

Про це повідомляє The Telegraph

Зазначається, що новий пакет військової допомоги міститиме сотні ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км. На Даунінг-стріт заявили, що ця зброя "буде доставлена протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, яке триває".

На додачу до оголошеного пакету Велика Британія передасть Україні сотні ракет дальнього радіусу дії.

У центрі тимчасово окупованого Луганська пролунав вибух, поранено ватажка "МВД ЛНР" Корнета

Російська окупаційна адміністрація заявила про вибух у центрі тимчасово окупованого Луганська.

Псевдооргани заявили про замах на ватажка "МВД ЛНР" Ігоря Корнета. РІА Новини з посиланням на джерело повідомило про те, що представник окупаційної адміністрації поранений. 

Станом на 16:30 очільник російської окупаційної адміністрації на Луганщині Леонід Пасічник заявив про сімох постраждалих. За його словами, Корнет і ще троє людей начебто у важкому стані.

Роботи українських митців представили на платформі Google Arts & Culture

Всесвітня платформа Google Arts & Culture запустила проєкт, присвячений збереженню українського мистецтва - віртуальну галерею "Україна поруч".

На сайті можна ознайомитися з картинами українських класиків, сучасних художників, а також більше дізнатися про жінок-мисткинь. Галерея зазначає, що багато з представлених робіт не є частинами постійних виставок фізичних музеїв, тож Google Arts & Culture - єдина можливість їх побачити.

Детальніше з творами можна познайомитись за посиланням.

Українська авіація завдала 7 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів окупантів.

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