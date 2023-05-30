У Україні відкриває офіс один з найбільших виробників зброї у світі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками британської оборонної компанії BAE Systems: виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіган і директором із питань співробітництва з Україною Крістіаном Сіаром. Вони обговорили локалізацію виробництва в Україні.

"Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії, – повідомив Володимир Зеленський. – Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз".

Москва зазнала атаки безпілотників

Вранці 30 травня елітний район Москви зазнав атаки безпілотниками. І хоча серйозних руйнувань безпілотники не завдали, цей удар мав військовий та інформаційний ефект, вважає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Історія цього удару по Москві, точніше по Рубльовці, де розташовані елітні будинки російських можновладців має військовий і інформаційний ефект. Над Москвою вимкнули GPS-покриття, щоб ці безпілотники не могли орієнтуватися, але це не зовсім впливає на ефективність роботи цих дронів. Ситуація говорить про те, що ефективність системи РЕБ не є значною, як і ефективність системи ППО на всій протяжності до Москви. Це стратегія, яка, ймовірно, реалізовується українською стороною у відповідь на удари "шахедами" по Києву", – сказав він в етері "Еспресо".

ЗСУ знищили чотири артпідрозділи ворога

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, чотири склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

Україна зможе отримати новий транш МВФ

Україна та МВФ уклали угоду на рівні персоналу щодо перегляду 4-річної Програми співпраці. Про це повідомив прем’єр-міністра Денис Шмигаль.

"Це є результатом переговорів, які відбувалися останній тиждень у Відні. Представники Фонду високо оцінили результати роботи України щодо виконання низки заходів та дотримання показників ефективності, а також відзначили стійкість української економіки й перспективи відновлення у 2023 році", – повідомив він.

Найближчим часом угоду має затвердити Рада виконавчих директорів МВФ.

Документ відкриває шлях до отримання Україною наступного траншу обсягом близько 900 млн доларів.

Водночас у МВФ повідомили, що усі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні контрольні показники до кінця травня Україна виконала, що дає змогу виплатити 900 млн доларів.

Італія готує новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто анонсував підготовку чергового пакета військової допомоги Україні, який, імовірно, включатиме певні елементи системи ППО.

Крозетто обговорив питання військової допомоги Україні під час слухань у парламентському комітеті з питань контролю за спецслужбами. При цьому зміст його виступу – як і те, яку саме зброю Київ отримає від Рима, – засекречений.

За даними італійських ЗМІ, до нового пакета військової допомоги Україні – вже сьомого за ліком – може увійти ЗРК SAMP-T та інші системи протиповітряної оборони. Домовленість про передачу елементів ППО могла бути досягнута минулого тижня під час зустрічі у форматі "Рамштайн", у фокусі якої стояла необхідність зміцнення потенціалу протиповітряної оборони країни, що зазнавала інтенсивних ударів з повітря.