Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Історія цього удару по Москві, точніше по Рубльовці, де розташовані елітні будинки російських можновладців має військовий і інформаційний ефект. Над Москвою вимкнули GPS-покриття, щоб ці безпілотники не могли орієнтуватися, але це не зовсім впливає на ефективність роботи цих дронів. Ситуація говорить про те, що ефективність системи РЕБ не є значною, як і ефективність системи ППО на всій протяжності до Москви. Це стратегія, яка, ймовірно, реалізовується українською стороною у відповідь на удари "шахедами" по Києву", - сказав він.

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На думку Згурця, війна набуває чітко виражених ознак щодо ставки на використання безпілотних систем і на протидію ним.

"Відпрацьовуються різні тактики, різні можливості, різними дронами. Масове використання дронів проти Москви, скоріш за все, має поки психологічний ефект. Сподіваюсь, що далі будуть визначені військові об'єкти, які можуть бути під ударами дронів. Сподіваюсь, що військова складова буде далі переважати з огляду на збільшення потужності дронів. За умови детального аналізу розташування комплексів ППО, є шляхи, де наші дрони можуть просуватися до самої Москви. Це є ознакою того, що при гарній підготовці до таких операцій успіх може й має бути. Треба збільшити кількість систем, які спроможні здійснювати атаки і підняти їхні технічні можливості до того рівня. аби забезпечити гарантоване виконання завдань в умовах, коли у противника є і ППО, і засоби РЕБ того чи іншого ґатунку", - підсумував експерт.