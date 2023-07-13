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Огляд

Переможні новини 505 дня війни: касетні боєприпаси вже в Україні, а на щиті "Батьківщини-матері" з'явиться тризуб

Катерина Бенюк
13 липня, 2023 четвер
19:00
Перемога України Перемога України

Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні, а США вже передали касетні боєприпаси для ЗСУ

Україна вже отримала касетні боєприпаси від США

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський підтвердив отримання Україною касетних боєприпасів від США

"Ми щойно їх (касетні боєприпаси, - ред.) отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою", - сказав генерал.

"Противник теж розуміє, що, отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу", – додав Тарнавський.

"Вище керівництво визначатиметься з ділянками території, де це може бути використано", – сказав генерал, зазначивши, що "це дуже потужна зброя".

За його словами, ЗСУ дотримуватимуться обмежень у використанні цих снарядів, а саме не застосовуватимуть їх у густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.

Іспанія передасть мобільний шпиталь та медичні авто українським прикордонникам

Про це інформує пресслужба ДПСУ. 

Зазначається, що представники медперсоналу ДПСУ перебувають на базі Повітряно-космічних сил у Сарагосі. Там вони навчаються розгортати та експлуатувати мобільний шпиталь, який міноборони Іспанії найближчим часом передасть Україні. 

Також українські прикордонники отримають медичні автомобілі, в тому числі броньовані, які дозволять евакуйовувати поранених із зони бойових дій.

Верховна Рада підтримала легалізацію медичного канабісу в Україні

Верховна Рада України на засіданні 13 липня підтримала в першому читанні законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу. За це проголосували 268 нардепів

Найбільше голосів за законопроєкт №7457 дала фракція "Слуги Народу" – 183. Нардепи від "ЄС" дали 10 голосів, від "Батьківщини" – всього один.

  • Платформа за життя - 16;
  • Голос -19;
  • Відновлення - 11;
  • За майбутнє - 8;
  • Довіра - 12;
  • Позафракційні - 8

Радянський герб на щиті "Батьківщини-матері" замінять на тризуб до 24 серпня

Мінкульт реалізовує масштабний проєкт, який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві на герб України

Про це на брифінгу 13 липня повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, передає кореспондентка Еспресо Валерія Пашко.

За його словами, герб СРСР замінять на тризуб до 24 серпня. Вже ведуться підготовчі роботи. Заміну проведуть коштом бізнесу. Всього на ці потреби вдалося зібрати 28 млн грн.

Напередодні Ткаченко опублікував відео, на якому "Батьківщина-мати" вже з тризубом.

Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Німеччини

Зазначається, що країна додатково передала:

  • 6 самохідних зенітних установок Gepard та 6 000 боєприпасів до них;
  • 3 230 артилерійських снарядів калібру 155-мм і 1 184 димові боєприпаси того ж калібру;
  • Броньований мостоукладач BIBER та додатковий міст до нього;
  • 5 броньованих авто для захисту кордонів;
  • 10 станцій керування вогнем та 10 лазерних освітлювачей цілей для IRIS-T SLM;
  • Вантажівка 8x8 HX81 великої вантажопідйомності та 4 причепи;
  • 24 192 патронів калібру 40-мм.

Німеччина на саміті НАТО 11 липня оголосила про новий пакет допомоги Україні: новий пакет на суму 700 млн євро включатиме дві пускові установки Patriot і 40 бойових машин піхоти Marder, 25 основних бойових танків Leopard 1 A5 і п’ять Bergepanzer 2 із промислових запасів або промислового ремонту.

Європарламент затвердив плани збільшення виробництва боєприпасів для України

Європарламент у четвер затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Мова про затвердження Акта на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), який має на меті прискорити постачання боєприпасів і ракет в Україну і допомогти країнам-членам поповнити свої арсенали.

ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів, впроваджуючи цільові заходи, які включають фінансування у розмірі 500 мільйонів євро.

РФ та Білорусь не отримають запрошення на Олімпіаду-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.  

РФ та Білорусь не отримають 26 липня запрошення від МОК на участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. 

Запрошення до національних олімпійських комітетів буде розіслано 26 липня, за рік до початку Олімпіади. До участі в Іграх запрошено 203 НОК. Росію та Білорусь не запросили через санкції, які МОК запровадив проти них через повномасштабну агресію проти України.

Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по ворогу 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби противника.

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