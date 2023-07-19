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Огляд

Переможні новини 511 дня війни: у Криму пролунали вибухи, а ЗСУ на півдні відбили 1 км території

Катерина Бенюк
19 липня, 2023 середа
19:00
Перемога України Перемога України

У тимчасово окупованому Криму знову було чутно "бавовну", під Луганськом ліквідовано командира окупантів, а ЗСУ вдало просуваються на півдні

У Криму прогриміли вибухи, окупаційна влада заявила про пожежу на полігоні

В ніч на 19 липня в окупованому росіянами Криму місцеві жителі чули вибухи. Ймовірно, детонує склад із боєприпасами на одному з полігонів. Окупаційна влада нібито планує тимчасово евакуювати жителів 4 населених пунктів.

Під Луганськом ліквідували командира окупантів із позивним "Ташкент"

Російські пропагандисти повідомили, що ЗСУ ліквідували комбрига Дениса Іванова з позивним "Ташкент" - його називали "улюбленцем Скабєєвої"

Про це пише канал Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Першими про смерть Іванова повідомив прокремлівський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, посилаючись на свої джерела. За даними телеграм-каналу, "Ташкент" загинув внаслідок удару дрона-камікадзе по його автомобілю. 

Зазначається, що Іванова часто показували на державних каналах РФ та називали "легендарним комбригом".

"42-річного Іванова російська пропаганда героїзувала ще за життя, він був регулярним клієнтом прямих включень на кремлівських каналах, зокрема, його називали "улюбленцем Скабєєвої". Іванов був одним з умовно анонімних "героїв", його ім'я публічно не озвучували, а піарили під позивним "Ташкент"", - пише InformNapalm.

Прем'єр-міністр Ірландії відвідав Бучу та зустрівся із Зеленським

У середу, 19 липня, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар відвідав місто Буча на Київщині, яке перебувало під окупацією Росії 33 дні. Він ушанував пам'ять загиблих внаслідок російської агресії. Після цього зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні проведемо важливі переговори: безпека, політична взаємодія, справедливість для України та наша економічна взаємодія. Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже важливо", - написав Зеленський.

ЗСУ переважають ворога у контрбатарейній боротьбі

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни раніше мали велику перевагу в артилерії, вони гатили безперервно. Рік тому доходило до 80 тис. пострілів за добу. Росіяни робили шалений вогневий смерч, але наразі ЗСУ переважають ворога у контрбатарейній боротьбі, з коефіцієнтом 1 до 10. Коли починає працювати артилерія противника, українські захисники швидко з'ясовують звідки вона стріляє й роблять вогонь у відповідь", - зазначив Гетьман.

За його словами, артилерія ЗСУ більш точна, ніж артилерія противника.

"Знищення 25-30 одиниць артилерійських систем противника за добу - це велика кількість. В червні було знищено понад 600 одиниць ворожих стволів. На Куп'янсько-Лиманському напрямку було зосереджено 800 стволів артилерії противника. Якщо ми зможемо за місяць-півтора знищити таку кількість, то це свідчить про потужний удар по артилерії ворога. Про це теж казав російський командувач Попов, що вони програють в контрбатарейній боротьбі", - підкреслив Гетьман.

Сили оборони відбили більше кілометра на мелітопольскому напрямку

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону новин.

"Варто зробити акцент на мелітопольскому напрямку. Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин – більше одного кілометра уздовж лінії фронту.

Противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. Це для нас важливо. Ворог концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ".

Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі.

Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

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Війна з Росією
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