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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 517 дня війни: Мураєву повідомили про підозру у держзраді, а ЗСУ "мінуснули" російський гелікоптер

Катерина Бенюк
25 липня, 2023 вiвторок
19:00
Перемога України Перемога України

В Україні запустили серійне виробництво безпілотників, ЄС виділив нам новий транш фінансової допомоги, а ЗСУ тим часом успішно збиває російські гелікоптери

Через сезон "бавовни" окупанти відчувають "снарядний голод"

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що вже немає звідки ворогу підтягнути ресурси.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бавовна" квітне - снаряди "тануть" десь у тилу. Росіяни відчувають суттевий "снарядний голод" на лівобережжі. Вже немає місця звідки ворогу підтягнути ресурси. Вогневий контроль над логістичними маршрутами - це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси", - підкреслила Гуменюк.

За словами капітана 1-го рангу, бойова робота Сил оборони України по пунктах бойового постачання ворога була досить результативною минулого тижня.

Екснардепу Мураєву повідомили про підозру в державній зраді

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді проросійському політику, колишньому народному депутату Євгену Мураєву. Йому інкримінують поширення кремлівської пропаганди через телеканал "НАШ".

За даними слідства, колишній народний депутат від забороненої партії "Наші" використовував підконтрольний йому телеканал "НАШ" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

Зазначається, що у виступах та інтерв’ю підозрюваний поширював російські наративи про те, що в Україні іде "культурна війна та переслідуються інодумці", пропагував ідеї, спрямовані на дискредитацію незалежності держави та необхідності виконання домовленостей з РФ.

Також, за даними слідства, екснардеп переконував свою аудиторію у недоцільності нинішнього зовнішнього та внутрішнього політичного курсу України, орієнтованого на євроінтеграцію та вступ до НАТО. Ці публікації й відеозаписи активно поширювали пропагандисти у соцмережах.

В Україні запустили в серійне виробництво власний БПЛА Sirko

В Україні стартувало серійне виробництво власного безпілотного авіаційного розвідувального комплексу Sirko, невдовзі компанія-розробник планує представити ще одну версію БПЛА.

Виробникам вдалося налагодити зв'язки не лише з китайськими виробниками потрібних комплектуючих, а й з ізраїльськими, канадськими, тайванськими та з інших країн.

Компанія уже отримує позитивні відгуки про свою розробку і пропозиції для вдосконалення від українських захисників із Куп’янського напрямку, Херсонщини та Миколаївщини.

Румунія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Румунії.

Про рішення Румунії приєднатися до декларації про "гарантії безпеки" для України міністерка закордонних справ країни Лумініца Одобеску поінформувала держсекретаря США Ентоні Блінкена під час телефонної розмови.

Морські піхотинці "мінуснули" російський гелікоптер Ка-52

Уранці 25 липня воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували вертоліт Ка-52 армії ворога.

Про це інформує пресслужба 38-ї окремої бригади морської піхоти ВМС України.

Повідомляється, що сьогодні о 07:43 бійці бригади влучили переносним зенітно-ракетним комплексом ворожий Ка-52.

"Ранок морпіхів починається не з кави", - коментують військові.

ЄС виділив новий транш для України на 1,5 млрд євро

Про це інформує очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну", - пише начальниця ЄК.

Повідомляється, що сьогодні Європейська комісія направила ще 1,5 млрд євро для допомогти нашій країні у збереженні державності та ремонтну пошкодженої унаслідок російських обстрілів інфраструктури.

Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по ворогу

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також, нашими захисниками було знищено 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

ЄС
Румунія
СБУ
G7
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
допомога Україні
держзрада
Контрнаступ ЗСУ
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