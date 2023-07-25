Екснардепу Мураєву повідомили про підозру в державній зраді

Про це повідомляють пресцентри СБУ та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній народний депутат від забороненої партії "Наші" використовував підконтрольний йому телеканал "НАШ" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

Зазначається, що у виступах та інтерв’ю підозрюваний поширював російські наративи про те, що в Україні іде "культурна війна та переслідуються інодумці", пропагував ідеї, спрямовані на дискредитацію незалежності держави та необхідності виконання домовленостей з РФ.

Також, за даними слідства, екснардеп переконував свою аудиторію у недоцільності нинішнього зовнішнього та внутрішнього політичного курсу України, орієнтованого на євроінтеграцію та вступ до НАТО. Ці публікації й відеозаписи активно поширювали пропагандисти у соцмережах.

"Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ. Насамперед це стосувалось подачі неправдивої інформації про внутрішню ситуацію в Україні та її сприйняття на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. Після тривалих експертиз, які ініціювала Служба безпеки, вдалося остаточно підтвердити факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявили готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.

Мураєву повідомили про підозру за двома статтями ККУ:

▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Зараз тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. Мураєву загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.