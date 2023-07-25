Через сезон "бавовни" росіяни стали відчувати "снарядний голод" на лівобережжі Херсонщини, - Гуменюк
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що вже немає звідки ворогу підтягнути ресурси
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Бавовна" квітне - снаряди "тануть" десь у тилу. Росіяни відчувають суттевий "снарядний голод" на лівобережжі. Вже немає місця звідки ворогу підтягнути ресурси. Вогневий контроль над логістичними маршрутами - це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси", - підкреслила Гуменюк.
За словами капітана 1-го рангу, бойова робота Сил оборони України по пунктах бойового постачання ворога була досить результативною минулого тижня.
"5 складів з боєприпасами було знищено, через це ворог дійсно зараз відчуває нестачу снарядів. Ми бачимо, що окупанти стали рідше використовувати великокаліберну артилерію. Вони зараз намагаються перекривати це мінометним вогнем й РСЗВ. За минулу ніч ми знищили ще одну великокаліберну ворожу гармату й два диверсійних човни з групами, які намагалися маневрувати між островами", - повідомила Гуменюк.
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