Про це він заявив у інтерв'ю CNN.

За його словами, руйнування матеріально-технічні лінії ворога, щоб зупинити можливості поповнювати боєприпаси, паливо тощо допоможе врятувати життя українців, тому ЗСУ використовуватимуть подібну тактику проти окупантів.

"Всі ці цілі є офіційними цілями, тому що це зменшить їхню здатність воювати проти нас (і) допоможе врятувати життя українців", - сказав Резніков.

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Також на запитання, чи є метою України остаточне виведення мосту з ладу, Резніков відповів, що це нормальна тактика.

"Це нормальна тактика - зруйнувати логістичні лінії свого ворога, щоб зупинити можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше палива, отримати більше продовольства і так далі. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них".

Окрім цього, Резніков також звинуватив Росію в тому, що вона діє як "терористична держава".

До цього міністр визнав, що контрнаступ відстає від графіка, однак запевнив, що "не хвилюється", оскільки він іде за планом. При цьому він назвав хибною думку, що "кожен контрнаступ має бути швидким".

Вибухи у Криму

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту. А росЗМІ стверджували, що Сили оборони України впродовж місяця начебто обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму понад 20 разів.

Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ООН, що Росія використовує Кримський міст для продовження війни в Україні, крім того, він був побудований незаконно.

Згодом в уряді РФ заявили, що відновлення Кримського моста займе 2 місяці і коштуватиме 1,3 млрд рублів.

18 липня російське міноборони знову звинуватило Україну в атаці тимчасово окупованого Криму безпілотниками.

А вранці 24 липня у тимчасово окупованому Криму місцеві ще чули потужні вибухи. Очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов заявив, що українські безпілотники нібито уразили склад БК у Джанкойському районі.

За даними міністерства оборони Росії, протягом ночі було нібито припинено "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку" по об'єктах на території півострова Крим. Там заявили, що з території України випустили 17 безпілотників. За їхніми словами, 14 українських БПЛА були придушені засобами РЕБ, з яких 11 безпілотників зазнали аварії в акваторії Чорного моря, і ще 3 - впали на території півострова. Крім того, нібито три БПЛА були знищені засобами ППО. У міноборони РФ наголошують на тому, що внаслідок "терористичної атаки" постраждалих немає.

Також 24 липня представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи у столиці Росії та тимчасово окупованому Криму та зазначив, що надалі таких подій буде більше.