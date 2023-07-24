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"Це процес, який буде тривати і набирати обертів": представник ГУР про вибухи в Москві та Криму

24 липня, 2023 понедiлок
12:13
Війна з Росією Андрій Юсов

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи у столиці Росії та тимчасово окупованому Криму та зазначив, що надалі таких подій буде більше

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За словами представника ГУР МО Андрія Юсова те, що "бавовна" відбувається в Москві безпосередньо в тому квадраті, де знаходяться ключові установи сектора безпеки оборони держави-агресора означає, що навіть такі об'єкти та небо над ними вже не контролюються режимом Путіна. 

"Ми одночасно спостерігаємо багато "бавовни" в різних куточках на тимчасово окупованих територіях. Це процес, який буде тривати й буде набирати обертів, поки рашисти не заберуться геть з українських територій і не відновиться справедливість в рамках міжнародного права, міжнародно визнаних українських кордонів", - зазначив Юсов.

Атака безпілотників у Москві та Криму

Російська влада заявила, що в понеділок, 24 липня, вранці знищила два ударні безпілотники, які націлювалися на Москву, під час, як там назвали, удару українських сил. За словами мера Москви Сергія Собяніна, ніхто не постраждав. Однак коментарів з боку України не було.

Водночас тг-канал "Mash" повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від міністерства оборони РФ, начебто вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника. Цю інформацію згодом підтвердив міський голова Москви Сергій Собянін. Він написав, що на Комсомольському проспекті від вибуху безпілотника вибито кілька вікон. 

Рух Комсомольським проспектом від центру Москви у бік області було перекрито, повідомив дептранс. Припинили рух і проспектом Лихачова.

Повідомлення про атаку безпілотників у Москві відбулися через день після того, як Україна пообіцяла відповісти на російський ракетний удар по чорноморському портовому місту Одеса, пише The Guardian. Після зриву та виходу Кремля з зернової угоди минулого тижня Росія завдавала ударів по Одесі, що спрямовані на мирних жителів, інфраструктуру та портові об'єкти. 

Україна дотримується політики не коментувати будь-які атаки всередині Росії, переконуючи, що мовчання дозволяє їй зберегти елемент несподіванки та військову перевагу. Але після тижня смертоносних російських ударів по Одесі президент Володимир Зеленський пообіцяв вжити заходів у відповідь РФ. Україна також почала публічно брати на себе відповідальність за атаки в Криму, півострові, який Росія незаконно анексувала у 2014 році, стверджуючи, що атаки відбуваються на території України.

Крім атаки на Москву, російський гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку українських безпілотників на Джанкой, де було вражено склад боєприпасів. При тому ставленик РФ стверджує, що російська протиповітряна оборона перехопила та знищила 11 дронів над цим районом. Також нібито пошкоджено житловий будинок. 

Згодом в Міноборони РФ заявили, що у ніч на 24 липня "зірвали спробу київського режиму здійснити теракт 17 безпілотними літальними апаратами на об'єкти на території Кримського півострова". Засоби радіоелектронної боротьби нібито придушили 14 дронів, з них 11 розбилися в Чорному морі, ще три впали на територію півострова. Ще три безпілотники знищили засоби ППО. 

За повідомленнями росЗМІ, окупанти знову перекрили Кримський міст. Також залізничний перевізник "Гранд Сервіс Експрес" заявив про затримку в Джанкої двох пасажирських потягів сполученням Москва - Севастополь і Адлер - Сімферополь. Вони були зупинені на станції Джанкой через "надзвичайну ситуацію" у районі перегону Джанкой - Урожайна. 

Україна
Росія
Крим
Міністерство оборони
окуповані території
ГУР
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