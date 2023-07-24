Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Криму вибухає там, де розташована критична інфраструктура міноборони РФ. Тобто вибухають снаряди або цистерни з паливом, які окупанти везуть на фронт. Масового відселення людей, які мешкають у близькості до місць вибухів, не відбувається. Ми маємо готувати наших громадян, які живуть у Криму до того, що така ситуація буде повторюватися все частіше", - підкреслив Алієв.

За його словами, Україна завдає ударів виключно по військових складах і критичній інфраструктурі агресора.

"За час окупації загарбники розташували купу військових баз у Криму, але тактика ЗСУ відрізняється від тактики окупантів. Україна завдає ударів виключно по військових складах і критичній інфраструктурі агресора. ЗСУ не б'ють по цивільній інфраструктурі, бо це наша земля. Після деокупації нам потрібно буде багато чого відновлювати", - зауважив Алієв.

Вранці 24 липня у тимчасово окупованому Криму місцеві чули потужні вибухи. Очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов заявив, що українські безпілотники нібито уразили склад БК у Джанкойському районі

Що кажуть в міноборони РФ

За даними міністерства оборони Росії, протягом ночі 24 липня було нібито припинено "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку" по об'єктах на території півострова Крим. Там заявляють, що з України випустили 17 безпілотників.

За їхніми словами, 14 українських БПЛА були придушені засобами РЕБ, з яких 11 безпілотників зазнали аварії в акваторії Чорного моря, і ще 3 - впали на території півострова.

Крім того, нібито три БПЛА були знищені засобами ППО. У міноборони РФ наголошують на тому, що внаслідок "терористичної атаки" постраждалих немає.