Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Криму вибухає там, де розташована критична інфраструктура міноборони РФ, - правозахисник Алієв
Ексклюзив

У Криму вибухає там, де розташована критична інфраструктура міноборони РФ, - правозахисник Алієв

24 липня, 2023 понедiлок
17:10
Війна з Росією Наземний маршрут з РФ до Криму

Громадський діяч, заступник гендиректора Українського інституту, правозахисник Алім Алієв зазначив, що за час окупації Криму росіяни розмістили багато воєнних баз на півострові

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Криму вибухає там, де розташована критична інфраструктура міноборони РФ. Тобто вибухають снаряди або цистерни з паливом, які окупанти везуть на фронт. Масового відселення людей, які мешкають у близькості до місць вибухів, не відбувається. Ми маємо готувати наших громадян, які живуть у Криму до того, що така ситуація буде повторюватися все частіше", - підкреслив Алієв. 

За його словами, Україна завдає ударів виключно по військових складах і критичній інфраструктурі агресора.

"За час окупації загарбники розташували купу військових баз у Криму, але тактика ЗСУ відрізняється від тактики окупантів. Україна завдає ударів виключно по військових складах і критичній інфраструктурі агресора. ЗСУ не б'ють по цивільній інфраструктурі, бо це наша земля. Після деокупації нам потрібно буде багато чого відновлювати", - зауважив Алієв. 

  • Вранці 24 липня у тимчасово окупованому Криму місцеві чули потужні вибухи. Очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов заявив, що українські безпілотники нібито уразили склад БК у Джанкойському районі

Що кажуть в міноборони РФ

За даними міністерства оборони Росії, протягом ночі 24 липня було нібито припинено "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку" по об'єктах на території півострова Крим. Там заявляють, що з України випустили 17 безпілотників.

За їхніми словами, 14 українських БПЛА були придушені засобами РЕБ, з яких 11 безпілотників зазнали аварії в акваторії Чорного моря, і ще 3 - впали на території півострова.

Крім того, нібито три БПЛА були знищені засобами ППО. У міноборони РФ наголошують на тому, що внаслідок "терористичної атаки" постраждалих немає.

Новини
Крим
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Онуфрій
23 липня, 2023 неділя
"Хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе", - Онуфрій двозначно відреагував на руйнування собору в Одесі
колаборант Луганщина Сватове
23 липня, 2023 неділя
На тимчасово окуповану Луганщину росіяни масово заселяють представників малих народів РФ, - Гайдай
поліція
22 липня, 2023 субота
"Ти - бандерка". У Миколаєві поліція відкрила провадження на чоловіка, що принижував жінок за українську мову
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.63
    Купівля 36.63
    Продаж 37.38
  • EUR
    Купівля 40.76
    Продаж 41.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
24 липня
18:08
OPINION
Вікторія Сюмар
ФСБ руками СБУ керувало ФБР?
17:55
Італія
В Італії затримали 82 мафіозі
17:37
Польща
У РФ зник пам'ятник полякам - жертвам сталінських злочинів. Польща з'ясовує обставини
17:37
Німеччина домовилася з Польщею про ремонт пошкоджених в Україні танків Leopard
17:16
Буча автівки
Розстріляні авто з українцями під Бучею: 11 російських окупантів отримали підозри
16:50
Вегани проти м’ясоїдних: хто більше шкодить планеті, - дослідження
16:49
Затримання ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча
BBC: У справах про зрадників СБУ Кулініча і Наумова є розбіжності, а Баканова не допитували
16:42
В Укргідроенерго розповіли, які найважливіші питання зможе вирішити відбудова Каховської ГЕС
16:31
Ексклюзив
HIMARS з ATACMS
Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США, - головред Defense Express Катков
16:07
Ексклюзив
Окупанти
На Авдіївському напрямку ЗСУ щодня мінусують від 100 до 150 окупантів, - начальник міської ВА Барабаш
16:03
спортивні добавки
Дослідження у США виявило, що 40% спортивних добавок, придбаних в інтернеті, не мають заявлених складників
16:02
міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Основний принцип входження до НАТО полягає в тому, що ви ухвалюєте всі правила демократичного світу, - очільник міноборони Естонії
16:00
OPINION
Сергій Таран
Таємничі безпілотники над Москвою вбивають міфи про Росію
15:52
Ґрета Тунберг
У Швеції екоактивістку Ґрету Тунберг оштрафували за непокору поліцїі під час мітингу
15:41
діти
В Україні діти з 14 років зможуть самостійно звертатися по безоплатну юридичну допомогу. Подробиці
15:28
Ексклюзив
окупанти
На Купʼянському напрямку росіяни намагаються відкинути наші війська за річку Оскіл, - військовий експерт Селезньов
15:21
Ліга конференцій, жеребкування
"Динамо" та "Ворскла" отримали суперників у Лізі конференцій
15:21
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:15
На Бердянському напрямку українські військові просунулись від 350 м до 1,4 км
15:10
Ексклюзив
Бахмут
Кількість ворога непропорційна небезпеці від нього, - командир батальйону 3-ї штурмової бригади
14:57
"Ви сильні і ми з вами": на вокзалах українських міст підтримали мешканців Одеси, яку масово атакує Росія
14:54
ФБР
ФБР від імені СБУ давало вказівки соцмережам щодо цензурування та видалення акаунтів в Інтернеті, - звіт Комітету США
14:45
Новини компаній
Андрій Шевченко й Олександр Зінченко за підтримки VBET зіграють благодійний матч для збирання коштів на відновлення на UNITED24
14:34
виробництво соків
Вимоги до складу соків в Україні приведуть до європейських стандартів
14:33
Ексклюзив
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Ударом по Спасо-Преображенському храму в Одесі Росія повторила злочин своїх ідейних попередників, - релігієзнавець Ковальов
14:24
Сенс Банк
Офіс генпрокурора: Російські власники "Сенс банку" хотіли вивести з України мільярдні активи
14:24
Штурмував Бахмут: полоненого бойовика спецпідрозділу "Шторм" засудили до 15 років
14:24
Оновлено
Ліга чемпіонів, жеребкування
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 3 кваліфікаційного раунду
14:17
За добу ворог обстріляв прикордоння Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів
Російські війська обстріляли Харківщину: поранено 4 людини, серед них дитина
14:05
OPINION
Сергій Марченко
Ви, правда, хочете мене переконати, що в гестапо теж є хороші люди?
14:04
Путін
Путін підписав закон про збільшення граничного віку військовозобов'язаних
14:02
Арешти екслідерів "ДНР" викликали паніку серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях
13:58
Ексклюзив
Дружини військових
"Дружини військових сьогодні трошки сапери": Олена Бовт про спілкування з чоловіком після його повернення з пекла війни
13:55
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
У Кремлі заперечили влучання російської ракети у собор в Одесі та звинуватили Україну
13:51
Дмитро Медведєв
"Не лише сховища, енергетика та нафтобази": Медведєв закликав РФ завдавати ударів по нестандартних цілях в України
13:48
на фото: НАБУ
НАБУ та САП викрили голову Державної судової адміністрації у хабарництві
13:46
Сергій Наєв
На Сумському напрямку Сили оборони посилюють ППО
13:28
Hubble досліджує в спокої наднову спіральну галактику, де у 2015 році був величезний вибух
13:26
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав країни Азії та Африки до глобальної відповіді на продовольчий тероризм РФ
13:07
Близько 35 напівпричепів, сотні авто та вантажівок: з'явилися нові знімки табору вагнерівців в Білорусі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV