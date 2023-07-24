У Криму вибухає там, де розташована критична інфраструктура міноборони РФ, - правозахисник Алієв
Громадський діяч, заступник гендиректора Українського інституту, правозахисник Алім Алієв зазначив, що за час окупації Криму росіяни розмістили багато воєнних баз на півострові
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Криму вибухає там, де розташована критична інфраструктура міноборони РФ. Тобто вибухають снаряди або цистерни з паливом, які окупанти везуть на фронт. Масового відселення людей, які мешкають у близькості до місць вибухів, не відбувається. Ми маємо готувати наших громадян, які живуть у Криму до того, що така ситуація буде повторюватися все частіше", - підкреслив Алієв.
За його словами, Україна завдає ударів виключно по військових складах і критичній інфраструктурі агресора.
"За час окупації загарбники розташували купу військових баз у Криму, але тактика ЗСУ відрізняється від тактики окупантів. Україна завдає ударів виключно по військових складах і критичній інфраструктурі агресора. ЗСУ не б'ють по цивільній інфраструктурі, бо це наша земля. Після деокупації нам потрібно буде багато чого відновлювати", - зауважив Алієв.
- Вранці 24 липня у тимчасово окупованому Криму місцеві чули потужні вибухи. Очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов заявив, що українські безпілотники нібито уразили склад БК у Джанкойському районі
Що кажуть в міноборони РФ
За даними міністерства оборони Росії, протягом ночі 24 липня було нібито припинено "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку" по об'єктах на території півострова Крим. Там заявляють, що з України випустили 17 безпілотників.
За їхніми словами, 14 українських БПЛА були придушені засобами РЕБ, з яких 11 безпілотників зазнали аварії в акваторії Чорного моря, і ще 3 - впали на території півострова.
Крім того, нібито три БПЛА були знищені засобами ППО. У міноборони РФ наголошують на тому, що внаслідок "терористичної атаки" постраждалих немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.63
Купівля 36.63Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.76Продаж 41.75
- Актуальне
- Важливе