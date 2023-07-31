Україна експортуватиме зерно через порти Хорватії

31 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних і європейських справ Республіки Хорватія Гордоном Гирличем-Радманом під час його візиту до України.

"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері — це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу", – підкреслив Дмитро Кулеба.

Вітчизняне виробництво боєприпасів зросло вдесятеро

Український оборонно-промисловий комплекс із січня по липень 2023 року випустив вдесятеро більше боєприпасів, ніж за 2022 рік. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"З січня по липень ми виробили вдесятеро більше, ніж за 2022. Йдеться про міномети, гарматні снаряди та боєприпаси", – сказав він і додав, що рівень виробництва боєприпасів все ще залишається недостатнім для задоволення потреб війська.

Камишін зазначив, що Україна постійно шукає партнерів для посилення потужностей виробництва зброї та об'єднання зусиль, щоб армія швидше отримала необхідні ресурси.

Міністр також додав, що Україна зможе стати арсеналом вільного світу, оскільки вона може запропонувати міжнародним виробникам зброї та боєприпасів найкращі умови для співпраці. Так вони матимуть можливість виробляти й тестувати свої продукти в умовах реальної війни.

Українки вибороли два золота на чемпіонаті Європи

Українські спортсменки Марія Мандзюк та Надія Ребрик здобули дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з боксу. Надія Ребрик – колишня вихованка загиблого захисника та чемпіона світу з кікбоксингу Віталія Мерінова.

Фото: Світлана Онищук/ facebook

Вихованка Івано-Франківської ОДЮСШ Марія Мандзюк виборола першість у ваговій категорії 54 кг. Її тренують Василь Кондрат та Антон Коссе.

Надія Ребрик виборола перемогу у ваговій категорії 80 кг. Її наставник – Олег Коропецький, а першим тренером дівчини був загиблий захисник Віталій Мерінов. Саме Віталію Мерінову вона присвятила перемогу.

В Україні відкриють сервісний центр для ремонту "дронів"

Міноборони України та турецька BAYKAR MAKINA підписали договір про відкриття в Україні сервісного центру для ремонту та обслуговування дронів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"В Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Документ про його будівництво сьогодні укладено між Міністерством оборони та турецькою компанією BAYKAR MAKINA. Це зроблено у розвиток Рамкової угоди між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях", – йдеться в заяві.

Держсекретар Міноборони України Костянтин Ващенко уточнив, що центр буде відкрито у найближчому майбутньому.

"Ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи. Окрема вдячність компанії BAYKAR за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією", – сказав Ващенко.

Україна отримала від США грант на 1,5 млрд

До державного бюджету України надійшов грант від США в розмірі 1,25 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку, повідомляє Міністерство фінансів.

Грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Метою проєкт є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інших соціальних виплат.

"Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці Держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Черговий грант допоможе Уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери. Надзвичайно вдячні Уряду та платникам податків Сполучених Штатів Америки за солідарність та безпрецедентну підтримку України у цей визначальний для нашої держави період", – зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.