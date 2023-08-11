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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 534 дня війни: У ГУР натякнули на ще більше атак на Москву, а ЗСУ на Таврійському фронті успішно просуваються вперед

Катерина Бенюк
11 серпня, 2023 п'ятниця
19:00
Перемога України переможні новини

Комуністу Петру Симоменку оголосили підозру, а на Таврійському напрямку знищено 5 складів боєприпасів

Екслідеру комуністів Симоненку оголосили підозру

СБУ повідомила про підозру Петру Симоненку, колишньому народному депутату та лідеру забороненої Комуністичної партії України, який під час тимчасової окупації Київщини втік до Росії.

Про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, коли Київщину окупували російські війська, Симоненко просив вище керівництво Росії допомогти йому втекти до країни-нападника. Для цього кремль наказав надіслати до селища Березівка Макарівського району, де жив екснардеп, групу спецназу РФ.

Симоненко особисто зустрічав російських спецпризначенців та розмістив їх у своєму будинку. З 4 по 8 березня 2022 року окупанти супроводжували його та родичів через блокпости до Білорусі.

Україна розірвала угоду з Росією про роботу залізниці

У п'ятницю, 11 серпня, було припинено дію угоди між Україною та Росією про координацію діяльності залізничного транспорту.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

"Припинено дію Угоди між урядом України і радою міністрів - урядом Російської Федерації про координацію діяльності залізничного транспорту, вчиненої 14 травня 1993 у Москві", - написав він. 

У ГУР натякнули про збільшення атак на Москву

Жителям Москви слід очікувати нових нападів безпілотників. Оскільки протиповітряна оборона російської столиці не здатна захистити її громадян в умовах триваючої ескалації війни.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у  Kyiv Post.

Юсов додав, що кількість щоденних атак на російські міста може збільшитися.

"З огляду на динаміку останніх місяців, кількість, географію та інтенсивність, логічно припустити збільшення кількості щоденних атак", - заявив він.

При цьому Юсов зазначив, що в ударах у відповідь України є і "певна справедливість".

"Унаслідок злочинної та геноцидної війни Путіна проти України українці позбавлені можливості користуватися повітряним транспортом, літаки і наші аеропорти не працюють або зруйновані. Сьогодні москвичі можуть відчути щось подібне", - наголосив він.

ЗСУ успішно просуваються на Таврійському напрямку

Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб (загиблі - 49, поранені - 208).
 
Знищено 16 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, 4 ББМ, 3 артилерійських системи та міномети, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 5 одиниць автомобільної  та 2 одиниці спеціальної техніки.
 
Також було знищено 5 складів боєприпасів.

Близько 900 українських морпіхів завершили навчання у Британії

Близько 900 українських морських піхотинців завершили шестимісячний курс навчання у Великій Британії: серед здобутих навичок - десантні морські операції на малих катерах та пляжні рейди.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті уряду Британії. 

Зазначається, що це перша програма морської десантної підготовки, яку Британія проводить для України. Британський прем'єр Ріші Сунак анонсував її ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Лондона. 

Сили оборони знизили ворожий ЗРК "Стріла"

Авіація сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Окрім того, українські захисники знищили чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника.

Суспільство
комуністи
СБУ
ЗСУ
Війна з Росією
ГУР
Велика Британiя
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