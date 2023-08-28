Переможні новини 551 дня війни: успіхи ЗСУ у контрнаступі на півдні та удар ГУР по кадировцях в Енергодарі

"Снарядний голод" окупантів на півдні України стає звичним явищем

Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, зазначила, що 27 серпня на півдні ліквідовано три ворожих пункти боєпостачання, що суттєво відбивається на снарядовому стані противника

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На півдні продовжується робота Сил оборони. Переважно нами ведеться контрбатарейна робота, яка є доволі результативною. За минулу добу ми відмінусували ще 34 окупанти, 5 великокаліберних гармат, 3 станції радіолокаційні та радіоелектронної боротьби. Також ліквідовано три пункти боєпостачання, що достатньо суттєво відбивається на снарядовому стані противника. Тобто снарядний голод для ворога вже стає доволі звичним попри те, що на передодні за кілька днів окупанти підтягнули певні запаси. Загарбники розосередили свої запаси по лівобережжю, зараз час від часу намагаються підвозити снаряди на ті позиції, де у них є потреба", - повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Міноборони офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області

У понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області. Також за минулий тиждень Сили оборони деокупували 1 кв. км на Бахмутському напрямку.

Про це вона повідомила під час включення з Military Media Center.

"Роботине звільнено і далі наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту", - сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони також зазначила, що ЗСУ просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

Український документальний фільм про війну "Ми не згаснемо" отримав нагороду на міжнародному фестивалі MakeDox

Стрічка української режисерки Аліси Коваленко "Ми не згаснемо" про становлення особистості під час війни отримала спеціальну відзнаку "Onion Award" на 14-му міжнародному фестивалі документального кіно MakeDox.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Як пише пресслужба Держкіно, сюжет стрічки "Ми не згаснемо" заснований на показі історії дорослішання підлітків зі сходу України на тлі війни та їх надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір.

"Попри похмуру реальність навколо, Андрій, Руслан, Ілля, Ліза і Лєра мріють, шукають пригод, протестують та борються зі сірістю й нудьгою. Поки світ навколо них занепадає, шахти закриваються, загроза ескалації війни зростає, вони не здаються та намагаються йти за покликом своїх мрій", - розповіли в агентстві.

Довідково: MakeDox - це міжнародний фестиваль документального кіно, який проводиться щорічно в Скоп'є, Македонія. Фестиваль став важливою платформою для презентації найцікавіших та інноваційних документальних фільмів, а також для сприяння обміну досвідом та створенню зв'язків між документалістами, кінематографічними професіоналами та глядачами. Цьогоріч він проходив з 17 по 24 серпня.

У Міноборони поділилися успіхами введеного в експлуатацію українського дрона - "Великий Бандерик"

Уведений в експлуатацію у квітні безпілотник вітчизняного виробництва "Великий Бандерик" демонструє успіхи на фронті, зокрема може працювати в будь-яку погоду.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Допуск до експлуатації у військах зайняв один місяць.

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Його визначальними характеристиками є:

наявність 8 потужних моторів, які забезпечують його надійну роботу;

мультифункціональна система скидування - точна доставка різних типів боєприпасів;

віддалене керування з будь-якої точки світу - забезпечується універсальною наземною станцією.

Окрім того, дрон здатний нести навантаження до 31,5 кг і готовий до різноманітних завдань.

"Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні", - розповіли в Міноборони.

Україна може отримати від Греції десятки танків Leopard 1

Про це повідомляє грецький портал Flight.

З відповідною пропозицією виступила Німеччина – Берлін хоче, щоб Греція поставила ЗСУ приблизно 100 танків Leopard.

Натомість грецькі збройні сили отримають модернізовані танки з італійських запасів за принципом «один до одного». Усі машини пройдуть капітальний ремонт, а також отримають нову систему керування вогнем та тепловізійні приціли.

В тимчасово окупованому Енергодарі ГУР нанесло удар по казармі кадировців

Про це інформує ГУР.

28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. В результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, постраждала імпровізована казарма підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1". Після окупації міста кадировці захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю на вул. Будівельників, 46, де раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків.

О 9.50 годині за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених кадировців.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі Інтернет.

Авіація України завдала 8 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 по пункту управління та 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 артилерійський засіб на вогневій позиції противника.