Переможні новини 560 дня війни: ССО знищили склад керованих ракет біля Бахмута, українці зможуть заробляти на викритті корупціонерів

ЄС підписали 8 контрактів про спільні закупівлі зброї для України

Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України, повідомляє сайт EDA.

"Ми робимо ще один крок вперед у нашій ініціативі щодо трьох напрямних боєприпасів. Тепер країни-члени можуть передавати замовлення в рамках восьми рамкових контрактів. Час має важливе значення. Путін не демонструє жодних ознак припинення своєї агресії проти українського народу. Тому наша військова підтримка оборони України має тривати", – сказав високий представник Європейського союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Відповідно до повідомлення, спільні закупівлі є найкращим варіантом для досягнення скорочення витрат шляхом економії масштабу та оперативної сумісності, дозволяючи державам-членам закуповувати боєприпаси відповідно до їхніх національних потреб або на підтримку України

ССО вполювали ворожий склад з ракетами "Вихрь"

Сили спеціальних операцій ЗСУ вполювали ворожий склад боєприпасів на Бахмутському напрямку. На складі зберігалися керовані ракети 9М127 "Віхрь", які окупанти запускають з гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52, повідомили у ССО.

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"В ході ведення аеророзвідки, операторами ССО виявлено скупчення техніки та боєприпасів. Після ідентифікації та візуального спостереження цілей, координати оперативно передано побратимам з артилерії. В результаті скоординованих дій, артилерійськими засобами Сил оборони нанесено ураження по визначених цілях", – розповіли у ССО.

НАЗК запустило портал викривачів корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції з 6 вересня 2023 року запускає Єдиний портал повідомлень викривачів (далі – Портал), на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

Повідомляє про випадки корупції можна як анонімно, так і з зазначенням своїх даних. Однак якщо людина повідомила анонімно, вона не зможе отримати статус викривача, а отже – отримати винагороду. Розмір винагороди становить 10% від грошового розміру предмета корупційного кримінального правопорушення, або від завданого державі збитку. Проте винагорода не може бути більшою за 3000 мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення такого правопорушення. Винагорода виплачується за результатами судового розгляду після ухвалення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили коштом Держбюджету органами державного казначейства.

ЗСУ вибивають ворога з Кліщіївки

Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що у Кліщіївці тривають міські бої, ворог відходить із втратами.

"На південному фланзі поблизу Бахмута противник зазнає втрат у живій силі та техніці. Ворог з боями продовжує відходити. Наші захисники мають успіх на Кліщіївському напрямку, звільняючи метр за метром нашу землю від окупантів. Продовжуємо закріплюватися на звільнених рубежах", – заявив Євлаш.

За його словами, ворог обороняється, але з боями відходить з Кліщіївки на завчасно підготовлені позиції.

"Ми успішно завдаємо противнику ураження. Знищуємо його техніку та особовий склад. Ворог у паніці шукає виходи з цієї ситуації", – каже Євлаш.