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Війна з Росією: хроніка
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Переможні новини 589-го дня війни: Україна отримає ще більше систем ППО, а дрони СБУ "вимкнули" військові об'єкти росіян

Катерина Бенюк
5 жовтня, 2023 четвер
19:00
Перемога України переможні новини

Українські захисники продовжують наступальні дії й просунулися вперед в районі Бахмута, а дрони СБУ залишили без світла важливі військові об’єкти російських окупантів у Курській області

Сили оборони просунулися в районі Новопрокопівки та Бахмута

Українські захисники продовжують наступальні дії й просунулися вперед в районі Бахмута Донецької області та Новопрокопівки в Запорізькій області.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські бійці протягом минулої доби продовжували наземні атаки на залізничну лінію між Кліщіївкою та Андріївкою. Як зазначають аналітики із посиланням на Генштаб, ЗСУ досягли часткового успіху поблизу цих населених пунктів.

У Раді зібрали 226 підписів за розгляд заборони УПЦ (МП)

У четвер, 5 жовтня, у Верховній Раді зібрали 226 підписів за звернення до голови ВР Руслана Стефанчука щодо розгляду заборони УПЦ (МП) в Україні.

Про це розповіла народна депутатка Юлія Клименко.

"226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", - йдеться у повідомленні.

Україна отримає більше систем ППО за результатами візиту Зеленського до Іспанії

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

За словами Кулеби, на тлі російського теракту у Куп'янському районі, через що загинула 51 людина, ключова тема розмов - це ППО, зенітні системи, антидронова зброя, засоби радіотехнічної боротьби. Тобто все те, що дозволить Україні запобігати подібним трагедіям і подавити здатність росіян бомбити наші мирні міста і села.

"У президента є конкретні домовленості, я зараз не можу їх озвучувати, але більше таких систем буде в Україні за результатами візиту президента до Гранади", - додав міністр.

ІТ-Армія зупинила роботу найбільших аеропортів РФ

Про це повідомляє голова Мінцифри Михайло Федоров.

"ІТ-армія активно працює, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується. Один з останніх кейсів — зупинка найбільших аеропортів рф. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo", - зазначає він.

Дрони СБУ лишили без світла важливі військові об’єкти росіян у Курській області

Дрони СБУ залишили без світла важливі військові об’єкти російських окупантів, повідомило джерело у спецслужбі журналістів Уніан.

Зокрема, за словами нашого співрозмовника, черговий блекаут відбувся "в рамках "підготовки" військ окупантів до осінньо-зимового періоду".

Зокрема, військові об’єкти РФ були підключені до електропідстанції у населених пунктах Суджа, Любімовка та Глушково Курської області. Саме її і атакували дрони СБУ.

Це вже не перший блекаут у Курській області, спричинений атаками СБУ. Попередній був 29, а до цього - 26 вересня. Тоді також було уражено електропідстанції, від яких живилися важливі військові об‘єкти росіян.

Спільна боротьба з дезінформацією: Україна підписала угоду з Литвою, Латвією, Польщею та Румунією

Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Згідно з документом, сторони надаватимуть взаємну підтримку заходів у сфері діяльності з аналізу та стримування поширення багатовимірної дезінформації на національному, регіональному та міжнародному рівнях.

Крім того, країни проводитимуть спільні навчання з виявлення, реагування та запобігання дезінформації.

Авіація України завдала 12 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 3 артилерійських засоби та станцію РЕБ противника.

УПЦ МП
СБУ
ППО
Іспанія
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
кібератаки
Бахмут
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