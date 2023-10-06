Переможні новини 590 дня війни: 303 млрд грн на оборону України та успіхи ЗСУ у контрнаступі

Король Іспанії Філіп VI висловив захоплення українським народом

5 жовтня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії у Гранаді відбулася аудієнція у Короля Філіпа VI.

Про це повідомила пресслужба українського президента.

Зеленський висловив подяку Королю Філіпу, королівській родині Іспанії та всьому народові за незмінну підтримку України.

Філіп VI висловив захоплення українським народом, який чинить спротив агресії. Він наголосив, що підтримка Іспанією України в цій боротьбі ґрунтується на принциповій повазі до суверенітету і на неприпустимості агресій.

ЗСУ просунулись під Андріївкою та Роботиним

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські війська продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області) та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

У ISW підтвердили дані Генштабу ЗСУ, що українські сили досягли невизначених успіхів на схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Натомість речник Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

ЗСУ створили далекобійний вогневий кулак, через це РФ не може вести контрбатарейну боротьбу

Про це повідомив начальник ГУ Ракетних військ і артилерії та безпілотних систем ГШ ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов.

"Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу", - наголосив Баранов.

Наразі більшість, до 90%, вогневого ураження сил та засобів росіян припадає на ракетні війська та артилерію ЗСУ.

Швеція надішле Україні новий пакет військової допомоги

Про це заявив у п’ятницю міністр оборони Пал Йонсон, передає Reuters.

Вартість пакета складає близько 199 млн доларів.

Новий пакет військової допомоги стане 14-м пакетом допомоги, який Швеція надасть Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Таким чином загальна вартість такої допомоги скандинавської країни складе трохи більш як 22 млрд крон.

Йонсон заявив на пресконференції, що уряд також офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи зможе Швеція надіслати в Україну винищувачі Jas Gripen.

СБУ виманила із Придністров'я та затримала на Одещині агента ФСБ

Контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я й затримала на Одещині російського агента"Скіфа".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожим завданням агента було створити власну агентурну мережу на півдні України. Для цього він намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.

Для того, щоб вивести злочинця на територію України, контррозвідники СБУ ввели в поле його зору співробітницю СБУ й створили умови щодо її "згоди" на співпрацю з терористами.

"За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку". Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його "на гарячому", - йдеться у повідомленні.

ВР проголосувала за збільшення видатків на потреби оборони до 303 млрд грн

Про це інформують голова бюджетного комітету Роксолана Підласа та нардеп Ярослав Железняк.

Підласа розповіла, що правки до законопроєкту розглядали понад 11,5 годин, втім, суттєвих змін не відбулося. Нардеп Железняк уточнив, що за законопроєкт проголосували 313 депутатів.

Виділені кошти здебільшого спрямують на потреби оборони, а саме на:

Міноборони - 211 млрд грн

МВС - 79 млрд грн

Мінстратегпром - 4,3 млрд грн

Службу безпеки України - 4,2 млрд грн

Головне управління розвідки - 2,5 млрд грн

Держспецзв’язку - 570 млн грн

Службу зовнішньої розвідки - 500 млн грн

Управління державної охорони - 230,5 млн грн

Крім того, збільшили видатки на:

Міністерство соціальної політики - 16,5 млрд грн

Міністерство зовнішніх справ - 1,3 млрд грн

Міністерство освіти та науки - 572 млн грн

Міністерство енергетики - 350 млн грн

Державне бюро розслідувань - 219 млн грн

На Донеччині розбився російський літак

Російські військові інформаційні канали повідомили, що російська ППО збила свій літак неподалік від лінії фронту на Донеччині.

Пілот начебто встиг катапультуватись і вижив, передає Військовий кур'єр.

“З такими темпами роботи нашої доблесної ППО ми скоро залишимося без авіації”, – пише канал Fightbomber.

З цієї нагоди, пропагандисти бідкаються, що їхні військові збивають свої літаки через поганий рівень взаємодії підрозділів.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження ворога

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Про це повідомляє Генштаб України.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобах, 1 району зосередження особового складу та по 1 станції РЕБ противника.