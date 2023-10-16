Переможні новини 600 дня війни: як відбувалася висадка десанту в Енергодарі та вибухи в окупованому Мелітополі

До України прибула перша броньована швидка, придбана за кошти United24

До України прибула перша броньована швидка для евакуації поранених, придбана за кошти United24. Усього замовлено 13 автівок, їх виготовлятимуть у Канаді.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Вартість усіх замовлених автівок становить 124 млн грн.

Автомобілі призначені для евакуації поранених із лінії фронту до найближчого медзакладу. Кожна автівка відповідає балістичним стандартам НАТО, а саме стандарту STANAG 4569 рівня II.

До Києва вперше прибула спецпредставниця США з відновлення України Пріцкер

У понеділок, 16 жовтня, з візитом до української столиці прибула спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки із відбудови України Пенні Пріцкер.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджіт Брінк у Twitter (X).

Варто зазначити, що це перший візит Пріцкер до столиці України з моменту її призначення на посаду спецпредставника США із відновлення України.

На новій посаді Пріцкер допомагатиме втілювати реформи, необхідні, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку. Як наголошувала американка, вона уважно стежитиме, чи дотримуватиметься Київ умов, і чи українська влада належним чином розпоряджатиметься грошима.

Голова ОБСЄ Османі приїхав в Україну

Про це він повідомив у Х (Twitter).

Османі побував в одній з київських шкіл, яка зазнала обстрілів з боку Росії.

"Це суворе нагадування про нагальну потребу в мирі. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє. ОБСЄ надає психосоціальну допомогу постраждалим дітям", - написав він.

Також напередодні прибуття в Київ голови ОБСЄ македонське видання Сivil media взяло коментар в Османі у вагоні потяга. У ньому македонець підкреслив, що Україна є пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, тому що саме в нашій державі вирішується майбутнє безпекової ситуації у Європі.

Стало відомо про нові деталі спеціальної операції ГУР поблизу Запорізької АЕС

Десантування продовжувалося близько двох місяців.

Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр на псевдо Лютий в інтерв'ю РБК-Україна.

Одним із перших завдань, у яких він брав участь, стала висадка в тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області, що біля атомної електростанції.

"Тоді було вже досить холодно, а це була висадка на човнах. Було складно. Детальний список завдань, які ми тоді виконували, розкривати не можу, але нам вдалось їх виконати", – розповів Олександр.

Повідомляється, що ця операція тривала близько двох місяців – від початку вересня до кінця жовтня 2022 року.

"Там ми постійно – майже кожні два дні – влаштовували такі собі набіги Дніпром, щоби спровокувати росіян укріплювати саме ту ділянку. Це своєю чергою послужило на користь Херсонському напрямку", – пояснив Лютий.

Довідково:

У серпні 2022 року спецназівці ГУР здійснили операцію, перетинаючи на човнах Каховське водосховище, яке на той час ще було повноводним, в районі Енергодару.

Під час першої операції бійці висадилися біля Енергодару, але не змогли закріпитись. На думку командира підрозділу Шамана, їм забракло артилерійської підтримки. Пробувши на лівому березі Дніпра, спецназівці вимушено відступили під тиском переважаючих сил противника.

Проте ГУР не залишало спроб звільнення Енергодару та ЗАЕС. Бійці ще двічі намагалися висадитись на лівому березі Дніпра. В останній з цих спроб брали участь кілька сотень людей, однією з яких був Вадим Попік, командир Іноземного легіону. Він згадує, що у цих акціях брали участь навіть бійці з інших країн. Зокрема, новозеландці, які мали необхідний досвід, могли довго перебувати у воді та виконувати завдання.

Українські ветерани війни встановили світовий рекорд на турнірі Шварценеггера зі стронгмену

Про це повідомляє Федерація стронгмену України.

На змаганнях у Мадриді українські ветерани протягли за канат в упорі сидячи чотири вантажівки загальною масою 35 тонн на 20 м за 30,69 сек та встановили новий світовий рекорд в цій дисципліні.

У турнірі взяли участь восьмеро українських захисників, які отримали важкі поранення та травми під час бойових дій і є призерами першого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів "Сильні України" - Олександр Швачка, Вячеслав Цюх, Владислав Шатіло, Євген Смага, Артем Марченко, Артем Погорілий, Михайло Дроботенко та Денис Барчук.

Фото: Федерація стронгмену України

За словами капітана української команди Олександра Швачки, своїм рекордом команда хоче привернути увагу до проблеми спортивної реабілітації ветеранів війни та ініціювати організацію у 2024 році міжнародних змагань серед ветеранів під егідою України.

У ЗСУ збільшилася кількість жінок

За 2 роки кількість жінок у Збройних Силах України зросла на 12 тисяч, або на 40%. Зараз проходять службу майже 43 тис. військовослужбовиць.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

У відомстві порівняли дані за 2021 і 2023 роки. Зростання відбулося в основному завдяки скасуванню всіх обмежень щодо жінок-військовослужбовиць.

"Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо", - розповіли в Міноборони.

В районі Мелітополя лунають вибухи - під ударом бази та полігони РФ

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Мешканці міста і навколишніх селищ повідомляють про вибухи на півдні - зі сторони Молочного лиману", - розповів він, додавши, що "окупантам Мелітополя "гучно" не тільки від грози та грому".

За словами Федорова, там ворог облаштував військові бази і полігони для навчання майбутнього "гарматного м’яса".

"Спочатку навчаються - потім мінусуються", - констатував мер міста.

У Вільнюсі з'явився мурал в підтримку України під назвою "Незламна"

Єдиний у світі робот-мураліст Альберт 12 жовтня закінчив неофреску на підтримку України "Незламна" - вона знаходиться у центрі Вільнюса.

Про це пише Еспресо.TV.

Фото: Евалдас Чинга

Мурал знаходиться за адресою вул. Юозапавічюса 9, його висота - 25 метрів, площа - 200 квадратних метрів. На неофресці зображено Тетяну Дроботю - її фото зображене на ще одному муралі на підтримку України у Вільнюсі. Фото зробила фотогравка Олена Тіта.

Авіація України нанесла 4 удари по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 артилерійський засіб противника.