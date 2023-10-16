"Незламна": у Вільнюсі робот завершив мурал на підтримку України

Про це пише Еспресо.TV.

Мурал знаходиться за адресою вул. Юозапавічюса 9, його висота - 25 метрів, площа - 200 квадратних метрів. На неофресці зображено Тетяну Дроботю - її фото зображене на ще одному муралі на підтримку України у Вільнюсі. Фото зробила фотогравка Олена Тіта.

Фото: Евалдас Чинга

"Фотографія, що лягла в основу муралу, зроблена на острові Хортиця через тиждень після підриву Каховської ГЕС. Як символ того, що навіть створена російськими терористами масштабна техногенна та екологічна катастрофа не зупинить нас. Ми все одно звільнимо всю нашу землю", - зазначає посольство України в Литві.

Великоформатний арт-об'єкт на стіну будівлі було перенесено за допомогою унікального робота "Альберт". З 2016 року естонський художник, інженер і винахідник Мікель Йоала подорожує світом і прикрашає стіни. Серед його робіт - мурали на хмарочосах TESLA і Google.

Фото: Скірмантас Лісаускас

"Символічно те, що мурал створено тут, в центрі Вільнюса, який носить почесне звання "Місто рятівник" за безпрецедентну солідарність, виявлену литовською столицею та всебічну допомогу українцям, які вимушено залишили Батьківщину", - додали у посольстві.

Уряд Литви зазначив, що "Незламна" - це спільний проєкт творців з Литви, України та Естонії, присвячений незламній рішучості народу України відстоювати свою свободу.

"Хоч війна є руйнівною силою, але в виснаженій постійними бомбардуваннями Україні не зупиняється життя, люди живуть, працюють, навчаються, творять. Така незламна сила України і вражає, і надихає всіх нас не втомлюватися, продовжувати підтримувати цю країну на нелегкому шляху до перемоги та допомагати їй відбудовувати зруйноване. Відтепер усім, хто пройде набережною Неріс у Вільнюсі, нагадуватиме про це мурал "Незламна", - додав канцлер уряду Ґєдре Бальчітіте.

У створенні нового муралу на набережній ріки Неріс свої зусилля об'єднала міжнародна команда, яка минулого року створила неофреску "До перемоги", на так званому "Будинку Москви" у Вільнюсі. До колективу увійшли: агенція Artscape (Литва), Національна комісія Литви у справах ЮНЕСКО, мистецька лабораторія "Kiaurai sienas" (Литва), ГО Postlomograafia klubi (Естонія) та незалежні митці з України та Литви (Тетяна Дроботя, Олена Тіта і Ліна Шліпавічюте).