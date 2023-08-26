Український мурал на "Будинку Москви" у Вільнюсі: будівлю знесуть, стінопис виставлять на аукціон, а на новому місці створять неофреску "Незламна"

Натомість нанесений на "Будинок Москви" стінопис буде продано на аукціоні, інформує Литовська національна комісія у справах ЮНЕСКО.

"Минулого року на так званому Будинку Москви, що в самому центрі Вільнюса, столиці Литви, митці з Естонії, Литви та України створили величезний мурал #DoPeremogi площею 300 кв.м. Таким чином, будівля, що мала на меті підсилити вплив і велич Росії в країнах Балтії, стала символом української незламності. Пізніше муніціпалітет Вільнюсу ухвалив рішення демонтувати скандальний довгобуд. Перед знесенням так званого Будинку Москви неофреску "До перемоги" продадуть на аукціоні, а виручені кошти передадуть на допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

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При цьому команда, яка стоїть за цією роботою - художники з Литви та України, а також унікальний робот-мураліст з Естонії - знову об’єднують зусилля, щоб цієї осені прикрасити центр Вільнюса новим муралом, присвяченим мужності України та її народу.

Мурал на "Будинку Москви"

(https://twitter.com/Lithuania)

Новий мурал "Незламна" площею кілька сотень квадратних метрів буде встановлено цієї осені на помітному місці в центрі Вільнюса, на будівлі з видом на річку Неріс, головну водну артерію литовської столиці.

Як художники малювали перший мурал

"Майбутній твір продовжить розповідь про те, як через понад рік після початку повномасштабного вторгнення український народ продовжує боротьбу і готовий пройти всю дистанцію, щоб захистити свою свободу", - каже художня керівниця проєкту Ліна Шліпавічюте.

"Українці захищаються і вірять у перемогу. Вони вірять у право людини бути вільною, а самі втілюють цінності, важливі для всіх нас. Саме таку історію розповідає нова неофреска", - додає вона.

У другій неофресці меседж непохитної рішучості України продовжує нести та сама сильна українка, яка торік "підкорила" так званий Будинок Москви, волонтерка із Запоріжжя Тетяна Дроботя. Як і минулого разу, для створення муралу буде використано зображення Тетяни, зроблене фотографинею Оленою Тітею.

Нова робота відобразить трагічні реалії війни на знімку із серії фотографій, зроблених Тітою на острові Хортиця - колисці українського козацтва, за тиждень після підриву Каховської ГЕС.

"Проєкт створює своєрідний діалог між двома неофресками. Перша робота показує жінку на початку війни, увічнену в волонтерському центрі, її очі сповнені надії, що війна скоро закінчиться. На другому муралі зображена та сама українка на місці масштабної техногенної екологічної та людської катастрофи, спричиненої війною. Незламна, вона запрошує нас стояти разом, непохитно", - йдеться у спільному пресрелізі Литовської національної комісії у справах ЮНЕСКО та мистецької агенції Artscape Art Agency (Литва).

Над образом Тетяни Дроботі працювали:

сукня та кольє - дизайнер George Lvov (Україна);

вінок з живих квітів - Наталія Бойко (Україна);

консультант з костюму - Сергій Білівненко (Україна), доктор історичних наук, фахівець із соціальної антропології, доцент кафедри історії Запорізького національного університету.

Проєкт частково фінансується канцелярією уряду Литовської Республіки та Turto bankas.