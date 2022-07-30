У Вільнюсі на "Будинку Москви" відкрили мурал присвячений Україні

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Команда художників із Литви, України та Естонії взяла за основу світлину запорізької фотографині Олени Титаренко, на якому зображена Тетяна Дроботя — медійниця волонтерського центру "Паляниця", організації, яка активно допомагає українським захисникам на Запорізькому напрямку.

"Звичайно, "Дім Москви" ми вибрали невипадково. Ця будівля мала стати символом могутності Росії, ми зараз увічнимо в ньому те, що викликає конвульсії в Кремля, — рішуча відсіч України. У певному сенсі ми віддаємо "Дім Москви" Україні. Можемо зробити це всі разом — художники, підприємці та всі люди доброї волі", — розповіла раніше литовському виданню Delfi авторка ідеї, голова лабораторії мистецтва Kiaurai sienas Ліна Шліпавічюте.

Унікальний малюнок-фотографія був нанесений на стіну аерозольними фарбами єдиним у світі роботом-художником Альбертом, створеним під керівництвом естонського художника, інженера та винахідника Міхкеля Джоала та колективом інженерів Robot Muralist. Найвідоміший роботодавець Альберта — Ілон Маск. Восени минулого року цього робота наймали для роботи над фасадом Tesla Gigafactory в Німеччині.

Транспортування робота Альберта у Вільнюс, його робота й закупівля фарби коштували 13 тисяч євро, і гроші на реалізацію проєкту збирали як представники бізнесу, так і пересічні громадяни.

"Неофреска на так званому Домі Москви стане своєчасним і потужним символом єдності країн Балтії та України", — заявив посол України Петро Бешта.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Наусєда повідомив про виділення Україні нового пакету військової допомоги, він включає 10 бронемашин, боєприпаси й антидрони

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