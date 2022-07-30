У Вільнюсі на "Будинку Москви" відкрили мурал присвячений Україні
У столиці Литви на "Будинку Москви", покинутій будівлі, призначеній під знесення, з'явився величезний мурал із зображенням волонтерки, яка допомагає біженцям і українським військовим у Запоріжжі
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Команда художників із Литви, України та Естонії взяла за основу світлину запорізької фотографині Олени Титаренко, на якому зображена Тетяна Дроботя — медійниця волонтерського центру "Паляниця", організації, яка активно допомагає українським захисникам на Запорізькому напрямку.
"Звичайно, "Дім Москви" ми вибрали невипадково. Ця будівля мала стати символом могутності Росії, ми зараз увічнимо в ньому те, що викликає конвульсії в Кремля, — рішуча відсіч України. У певному сенсі ми віддаємо "Дім Москви" Україні. Можемо зробити це всі разом — художники, підприємці та всі люди доброї волі", — розповіла раніше литовському виданню Delfi авторка ідеї, голова лабораторії мистецтва Kiaurai sienas Ліна Шліпавічюте.
Унікальний малюнок-фотографія був нанесений на стіну аерозольними фарбами єдиним у світі роботом-художником Альбертом, створеним під керівництвом естонського художника, інженера та винахідника Міхкеля Джоала та колективом інженерів Robot Muralist. Найвідоміший роботодавець Альберта — Ілон Маск. Восени минулого року цього робота наймали для роботи над фасадом Tesla Gigafactory в Німеччині.
Транспортування робота Альберта у Вільнюс, його робота й закупівля фарби коштували 13 тисяч євро, і гроші на реалізацію проєкту збирали як представники бізнесу, так і пересічні громадяни.
"Неофреска на так званому Домі Москви стане своєчасним і потужним символом єдності країн Балтії та України", — заявив посол України Петро Бешта.
- Нагадаємо, президент Литви Гітанас Наусєда повідомив про виділення Україні нового пакету військової допомоги, він включає 10 бронемашин, боєприпаси й антидрони
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