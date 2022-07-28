"Я приїхав не з порожніми руками": Литва надасть Україні 10 бронемашин та амуніцію

Про це він розповів під час виступу разом з президентом Зеленським.

"Хочеться сказати і про військову допомогу. Ми її надавали на початку війни, коли вже почалась війна і надаємо зараз. І сьогодні я приїхав не з порожніми руками. Сьогодні новий пакет – це амуніція і десять бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються у Литві. Ми знаємо, що вам надзвичайно потрібні ці системи", - сказав він.

Президент Литви наголосив, що його країна є однією з основних союзниць України. Литва передає також передає гуманітарну та фінансову допомогу.

"У своїй промові у Верховній Раді я сказав, що Литва давно вибрала собі друзів і ніколи не зрадить. Ні керівники держави, ні жоден громадянин, який надзвичайно пишається вами. Моя держава це одна з основних союзниць України. Ми сьогодні надаємо і двохсторонню допомогу і переводимо гроші. Гроші це не так важливо, важливо, що ми це робимо з усього серця", - сказав він.

Він також додав, що Литва об’єдналася в допомозі Україні й не дозволить нікому на Заході забути про війну. А всі, хто скоював воєнні злочини на території України, мають бути покарані.

У травні литовці зібрали гроші, щоб придбати для української армії "байрактар". Впродовж трьох днів вдалось зібрати понад 5 млн євро. У липні безпілотник прибув до України.

16 червня сейм Литви визнав вивезення українців до Росії депортацією українського народу та закликав міжнародну спільноту домагатися відповідальності за ці злочини.

6 липня Литва заявила, що виділить Національному банку України додаткові €10 млн на проведення термінових відновлювальних робіт

28 липня президент Литви Гітанас Науседа запевнив, що Литва допоможе Україні здобути перемогу у війні, адже литовці чітко розуміють загрозу імперських амбіцій Росії.

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