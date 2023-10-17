Переможні новини 601 дня війни: нищівний удар ЗСУ по аеродромах окупантів в Бердянську й Луганську та €50 млрд допомоги Україні
У ніч з 16 на 17 жовтня ССО провели операцію під назвою DRAGONFLY - завдали потужний удар по аеродромах окупантів та знищили 9 гелікоптерів та іншої техніки росіян
Українські військові отримали ще 840 безпілотників від "Армії дронів"
Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Вказано, що українські військові отримали:
- 500 розвідувальних дронів DJI Mavic 3Е, які можуть передавати інформацію про позиції ворога;
- 300 ударних FPV-дронів Phoenix 03 Heavy UCAV завдяки яким, військові можуть вражати пункти спостереження, бліндажі та бронетехніку ворога у будь-який час доби;
- 40 ударних дронів Vampire, які можуть працювати з навантаженням до 15 кг та у суцільній темряві.
"Кожна партія дронів - збережене життя воїнів та крок до знищення окупанта. Віримо, що скоро побачимо смертоносні результати роботи цих безпілотників у звітах ударних рот. Забезпечуємо Сили оборони дронами - наближаємо перемогу", - наголосили у Мінцифрі.
Україна повернула до родини дітей з ТОТ Херсонщини
Шестеро дітей, які залишалися на тимчасово окупованій Херсонській області, повернулися до своїх батьків на підконтрольну уряду України територію.
Про це інформує Мінреінтеграції.
Діти з лівобережжя Херсонщини знову об’єдналися з родиною. Дві сім'ї розлучилися під час повномасштабної війни Росії у 2023 році.
За словами матері, вона звернулася за допомогою до Української мережі за права дитини. Коли росіяни зайшли у Херсон, батьки відправили 10-річного Олександра, 8-річну Дарину та 6-річного Якова до бабусі у село.
"Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території. Відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, забрати малих стало неможливо", - йдеться в матеріалі.
Інша родина також возз’єдналася після 19 місяців розлуки. Батько 9-річної Надійки та 14-річного Михайла сказав, що діти постраждали внаслідок окупації села, де жили їхня бабуся й дідусь. Напередодні повномасштабного вторгнення діти поїхали в гості. А після окупації шлях на підконтрольну Україні територію було відрізано.
Зірка "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер продюсує фільм про українського воїна
Про це пише Variety.
Американська акторка і продюсерка, виконавиця головної ролі у серіалі "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер стала виконавчою продюсеркою документального фільму "Перший ряд" (Front Row) про трупу талановитих українських артистів балету United Ukrainian Ballet в еміграції.
Сюжет фільму зосереджується на подорожі групи українських танцівників-біженців, які в еміграції в Нідерландах створюють нову балетну трупу United Ukrainian Ballet. Під час гастролей з балетом "Жізель" у Вашингтоні один із провідних артистів балету Олексій Ратманський подружився з українським бійцем Олександром Будьком з позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з російськими загарбниками в Україні та прибув у США на протезування. Воїна запросили доєднатися до балетної трупи, і після 4 місяців репетицій він на протезах станцював на сцені у США.
США виділили $522 млн на відновлення енергосистеми України
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.
"Ми на порозі важкої зими. Завдяки підтримці партнерів ми спільно пройшли минулий, найважчий опалювальний сезон в нашій історії. Цієї зими маємо підтримку не лише фінансову, але й на відновлення енергетики. Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів", - сказав він під час засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові.
ЗСУ нанесли удар по аеродромах окупантів у Бердянську та Луганську
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Сил Спеціальних Операцій ЗСУ.
У ССО назвали цю операцію - DRAGONFLY. Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.
"Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті ураження в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат", - пишуть в ССО.
Фото: Геращенко
За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО і склад боєприпасів. Також пошкоджено злітні смуги аеродромів.
Європарламент підтримав €50 млрд допомоги Україні на 4 роки
Про це інформує DW.
Європейська комісія запропонувала створити Фонд допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Цю ініціативу у вівторок, 17 жовтня, схвалив у першому читанні Європейський парламент 512 голосами проти 45, при 63 утриманнях.
Україна вперше використала на полі бою ракети ATACMS
Про це пишуть The Wall Street Journal, CNN і Politico.
WSJ зазначає, що Україна давно просить ATACMS, ракету класу "земля-земля", яка може завдати удару далеко в тилу росіян і може бути запущена за допомогою HIMARS, які США надали країні.
"Поставка та використання на полі бою (ATACMS - ред.), підтверджене двома людьми, знайомими з цим кроком, знаменує значне нарощування оборони України, вперше надаючи силам Києва можливість вражати російські цілі далеко за лінією фронту", - пише Politico.
Водночас, як зазначають джерела CNN, останніми тижнями США вирішили надіслати ATACMS "тихо", оскільки хотіли застати росіян зненацька.
"Росіяни знають про радіус дії ракет, і США були стурбовані тим, що вони перенесуть обладнання та зброю за межі досяжності, перш ніж ракети зможуть бути використані", - йдеться у тексті.
У матеріалі уточнюється, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).
Мова йде про ураження аеродромів окупантів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.
Сили оборони уразили 5 пунктів управління рашистів
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.
Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рашистів. Також уражено склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.14
- EUR Купівля 39.52Продаж 40.62
- Актуальне
- Важливе