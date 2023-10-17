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Війна з Росією: хроніка
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Переможні новини 601 дня війни: нищівний удар ЗСУ по аеродромах окупантів в Бердянську й Луганську та €50 млрд допомоги Україні

Катерина Бенюк
17 жовтня, 2023 вiвторок
19:00
Перемога України переможні новини

У ніч з 16 на 17 жовтня ССО провели операцію під назвою DRAGONFLY - завдали потужний удар по аеродромах окупантів та знищили 9 гелікоптерів та іншої техніки росіян

Українські військові отримали ще 840 безпілотників від "Армії дронів"

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації. 

Вказано, що українські військові отримали: 

  • 500 розвідувальних дронів DJI Mavic 3Е, які можуть передавати інформацію про позиції ворога;
  • 300 ударних FPV-дронів Phoenix 03 Heavy UCAV завдяки яким, військові можуть вражати пункти спостереження, бліндажі та бронетехніку ворога у будь-який час доби; 
  • 40 ударних дронів Vampire, які можуть працювати з навантаженням до 15 кг та у суцільній темряві.  

"Кожна партія дронів - збережене життя воїнів та крок до знищення окупанта. Віримо, що скоро побачимо смертоносні результати роботи цих безпілотників у звітах ударних рот. Забезпечуємо Сили оборони дронами - наближаємо перемогу", - наголосили у Мінцифрі. 

Україна повернула до родини дітей з ТОТ Херсонщини

Шестеро дітей, які залишалися на тимчасово окупованій Херсонській області, повернулися до своїх батьків на підконтрольну уряду України територію.

Про це інформує Мінреінтеграції.

Діти з лівобережжя Херсонщини знову об’єдналися з родиною. Дві сім'ї розлучилися під час повномасштабної війни Росії у 2023 році.

За словами матері, вона звернулася за допомогою до Української мережі за права дитини. Коли росіяни зайшли у Херсон, батьки відправили 10-річного Олександра, 8-річну Дарину та 6-річного Якова до бабусі у село.

"Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території. Відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, забрати малих стало неможливо", - йдеться в матеріалі.

Інша родина також возз’єдналася після 19 місяців розлуки. Батько 9-річної Надійки та 14-річного Михайла сказав, що діти постраждали внаслідок окупації села, де жили їхня бабуся й дідусь. Напередодні повномасштабного вторгнення діти поїхали в гості. А після окупації шлях на підконтрольну Україні територію було відрізано.

Зірка "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер продюсує фільм про українського воїна

Про це пише Variety.

Американська акторка і продюсерка, виконавиця головної ролі у серіалі "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер стала виконавчою продюсеркою документального фільму "Перший ряд" (Front Row) про трупу талановитих українських артистів балету United Ukrainian Ballet в еміграції.

Сюжет фільму зосереджується на подорожі групи українських танцівників-біженців, які в еміграції в Нідерландах створюють нову балетну трупу United Ukrainian Ballet. Під час гастролей з балетом "Жізель" у Вашингтоні один із провідних артистів балету Олексій Ратманський подружився з українським бійцем Олександром Будьком з позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з російськими загарбниками в Україні та прибув у США на протезування. Воїна запросили доєднатися до балетної трупи, і після 4 місяців репетицій він на протезах станцював на сцені у США.

США виділили $522 млн на відновлення енергосистеми України

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

"Ми на порозі важкої зими. Завдяки підтримці партнерів ми спільно пройшли минулий, найважчий опалювальний сезон в нашій історії. Цієї зими маємо підтримку не лише фінансову, але й на відновлення енергетики. Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів", - сказав він під час засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові.

ЗСУ нанесли удар по аеродромах окупантів у Бердянську та Луганську

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Сил Спеціальних Операцій ЗСУ.

У ССО назвали цю операцію - DRAGONFLY. Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.

"Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті ураження в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат", - пишуть в ССО.

Фото: Геращенко

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО і склад боєприпасів. Також пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Європарламент підтримав €50 млрд допомоги Україні на 4 роки

Про це інформує DW.

Європейська комісія запропонувала створити Фонд допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Цю ініціативу у вівторок, 17 жовтня, схвалив у першому читанні Європейський парламент 512 голосами проти 45, при 63 утриманнях.

Україна вперше використала на полі бою ракети ATACMS

Про це пишуть The Wall Street JournalCNN і Politico.

WSJ зазначає, що Україна давно просить ATACMS, ракету класу "земля-земля", яка може завдати удару далеко в тилу росіян і може бути запущена за допомогою HIMARS, які США надали країні.

"Поставка та використання на полі бою (ATACMS - ред.), підтверджене двома людьми, знайомими з цим кроком, знаменує значне нарощування оборони України, вперше надаючи силам Києва можливість вражати російські цілі далеко за лінією фронту", - пише Politico.

Водночас, як зазначають джерела CNN, останніми тижнями США вирішили надіслати ATACMS "тихо", оскільки хотіли застати росіян зненацька.

"Росіяни знають про радіус дії ракет, і США були стурбовані тим, що вони перенесуть обладнання та зброю за межі досяжності, перш ніж ракети зможуть бути використані", - йдеться у тексті.

У матеріалі уточнюється, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).

Мова йде про ураження аеродромів окупантів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Сили оборони уразили 5 пунктів управління рашистів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рашистів. Також уражено склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

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ССО
Бердянськ
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
США
допомога Україні
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