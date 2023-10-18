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Огляд

Переможні новини 602 дня війни: "бавовна" від СБУ в РФ, просування ЗСУ на фронті та вироки ексберкутівцям

Катерина Бенюк
18 жовтня, 2023 середа
19:00
Перемога України переможні новини

ЗСУ просуваються на фронті та видавлюють росіян з Курдюмівки, а СБУ завдала масованого удару по ворогу

СБУ атакувала дронами польовий табір росіян у Курській області

Служба безпеки України в ніч на 18 жовтня атакувала безпілотниками військовий табір росіян біля аеродрому "Халіно" у Курській області в Росії.

Про це повідомляють "Бабель""РБК-Україна" та "Українська правда" із посиланням на власні джерела в СБУ.

Зазначається, що біля села Постоялі Двори, неподалік військового аеродрому "Халіно", розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

За даними джерел, зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

Розстріли на Інститутській 2014 року: суд оголосив вироки пʼятьом ексберкутівцям

У середу, 18 жовтня, Святошинський райсуд Києва виголосив вирок ексберкутівцям у справі щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року. 

Про це розповів із зали суду кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Йдеться про п'ятьох колишніх бійців спецроти київського полку міліції особливого призначення "Беркут", зокрема заступник командира Олег Янішевський, а також міліціонерів Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура та Олександр Маринченко.

Їм інкримінували вбивство 48 людей та поранення щонайменше 80 українців на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Сьогодні суд оголосив вироки:

  • Заступнику командира полку Олегу Янішевському призначили довічне ув'язнення, його позбавили звання "підполковник міліції".
  • Спецпризначенця Павла Аброськіна засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади на три роки.
  • Сергія Зінченка також засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади три роки та позбавили звань.
  • Олександру Маринченку - 5 років позбавлення волі.
  • Сергій Тамтура - виправдали.

Янішевського, Аброськіна та Зінченка у грудні 2019 року під час обміну заручниками між Україною та Росією передали до РФ, де вони залишаються й донині. Їхній адвокат повідомив, що оскаржуватиме вердикт щодо трьох його клієнтів.

Марінченко вже відбув призначений йому термін у СІЗО, де перебування зараховується за правилом про "один день за два". 

Міноборони прийняло на озброєння для ЗСУ три модифікації танків Leopard

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зокрема йдеться про Leopard 2А6, Leopard 2А5 та Leopard 1А5.

Зазначається, що відповідні накази підписав міністр оборони Рустем Умєров.

"Ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях. Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Танки Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, а також для швидкої організації оборонних рубежів.

ЗСУ просунулися на північ від Курдюмівки

Військовослужбовець 93-ї ОМБр "Холодний яр" Андрій Бабичев з Бахмутського напрямку зазначив, що ворогу доведеться вийти з Курдюмівки.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку тривають піхотні бої. Саме піхота воює на відрізку від Кліщіївки до Курдюмівки. Важка техніка не застосовується з обох боків. Якщо техніка потрапляє до прицілу артилерії, то вона відразу знищується. Сили оборони добре просунулися північніше від Курдюмівки. ЗСУ вже контролюють дві основні дороги, які ведуть до Курдюмівки з північного і південного боку. Ворогу вже набагато складніше підвозити туди боєприпаси та оновлювати особовий склад. Ворогу доведеться вийти з Курдюмівки", - підкреслив Бабичев.

Військовослужбовець 93-ї ОМБр "Холодний яр" також додав, що ЗСУ мають просування на відрізку від Андріївки та Кліщіївки.

"Ми вже вклинилися в оборону ворога, до найближчої траси залишилося трохи більше 2 км. Але ворог не збирається відходити. Окупанти вгризаються у кожну лісосмугу, і риють собі нори. Артилерією важко їх звідти діставати. Уся надія на нашу піхоту, яка штурмує ці лісосмуги", - зауважив Бабичев.

Лучанка отримала престижну міжнародну премію з математики

Лучанка Катерина Пожарська отримала міжнародну премію з математики "Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023".

Про це повідомили на сторінці факультету інформаційних технологій і математики Волинського національного університету.

Нагороду "Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023" Катерина Пожарська отримала за значний внесок у теорію інформаційної складності. Варто відзначити, що премія присуджується щороку лише одному у світі молодому науковцю-математику, який ще не досягнув 35 років.

Відтак лучанку вручили тисячу доларів та пам’ятну дошку.

Додамо, Катерина Пожарська закінчиоа Волинський національний університет. Наразі вона працює науковим співробітником відділу теорії функцій Інституту математики Національної академії наук України і є також постдокторським дослідником у Німецькому місті Хемніц.

У Севастополі прогримів потужний вибух

Про вибух в районі 17:35 повідомив проукраїнський телеграм-канал "Кримський вітер".

"У всіх районах Севастополя було чути гучний вибух. Після цього увімкнули сирену повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

За інформацією телеграм-каналу "Николевский Ванек", прильот у районі Сахарна Головка, де розташована військова частина російських окупантів.

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