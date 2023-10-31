Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 615-го дня війни: "бавовна" на великому військовому заводі у Росії, в окупованому Донецьку потужна пожежа
Огляд

Переможні новини 615-го дня війни: "бавовна" на великому військовому заводі у Росії, в окупованому Донецьку потужна пожежа

Зіновія Воронович
31 жовтня, 2023 вiвторок
20:00
Перемога України перемога переможні новини

"Бавовна" завітала в Росії на військовий завод "Урал", де виробляють вибухівку, а в окупованому Донецьку палають цистерни з пальним

На російському військовому заводі в Солікамську пролунав вибух

У Солікамську, що в Пермському краї, пролунав вибух на одному з найбільших військово-промислових заводів “Урал 01". У прилеглих будинках повилітали шибки. Це підприємство виготовляє зокрема порох та інші вибухові речовини.

"У будівлі корпусу №2 стався хлопок. У момент хлопка в будівлі нікого не було. На роботу підприємства хлопок не вплинув", – заявили в російському МНС. 

Натомість на місцевому каналі СольТВ повідомили, що вибух "завдав шкоди найближчим будинкам" і існує загроза повторного вибуху. На територію заводу нікого не пускають. Керівництво підприємства та представники МНС зібрали екстрену нараду.

"Соликамский завод Урал" - один із найбільших військово-промислових заводів у Росії, там виробляють порох, вибухові речовини та спецхімію. Виготовляють також фарбу, вироби з гуми та пластмаси.

У тимчасово окупованому Донецьку палають цистерни з пальним

Увечері 31 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула потужна пожежа. У місцевих пабліках повідомляють, що горять цистерни з пальним у Будьонівському районі міста. Пишуть також, що пожежа сталась внаслідок прильоту.

 

Українська мова майже витіснила російську з Instagram

Українська мова набуває дедалі більшого пріоритету в соціальних мережах 2023 року. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на дослідження Центру контент-аналізу.

Російська мова все ще є популярною завдяки дописам, які публікуються на окупованих територіях і на заборонених в Україні платформах, таких як "ВКонтакте" та "Одноклассники". Співвідношення наразі 50/50%. Однак українська мова переважає в Instagram, X, Facebook і TikTok. Лідером за кількістю постів українською є Instagram – там таких 93,2% дописів. У Facebook та (X) Twitter також зафіксовано значне зростання україномовного контенту – 77,2% та 80,9% відповідно.

Найбільший прогрес відбувся у YouTube, де за рік кількість україномовного контенту зросла з 4,9% до 44,2%

Україна отримає від Єврокомісії 335 млн євро на відновлення 

31 жовтня Україна затверджує угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, кошти будуть скеровані на відбудову інфраструктури, зокрема енергетики, на допомогу бізнесу, на антикорупційні заходи,  а також на захист довкілля та цифровізацію.

Статті
Новини
Суспільство
Війна з Росією
Росія
Донецьк
Єврокомісія
окуповані території
Військові новини
Читайте також:
Литва прапор
31 жовтня, 2023 вiвторок
Білорусь пригрозила "пробити коридор" до Калінінграда: у Литві відреагували
обстріл, ППО
31 жовтня, 2023 вiвторок
Нічна атака Росії: ворог завдав ракетного удару по Полтавщині, на Хмельниччині - працювала ППО
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
30 жовтня, 2023 понедiлок
Наєв назвав чисельність білоруських військ на кордоні з Україною
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 37.89
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
31 жовтня
20:34
Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС
20:23
Роботи з розчищення та розширення траншей.
Про людей, мишей і "росіянина-жмура", - фоторепортаж із передової про підготовку бійців до зими
20:06
"Шахтар", Тарас Степаненко, Ліга чемпіонів
"Шахтар" втратив ключового футболіста перед матчем з "Динамо"
20:05
OPINION
Зоя Казанжи
Щеплення від людожерства не сталося
20:02
Ворог веде безуспішні штурмові дії на 5 напрямках фронту, — Генштаб
20:00
Огляд
День Чорного моря: чи переживуть дельфіни війну
19:56
Олександр Усик
Усик зробив важливу заяву стосовно дати бою з Ф'юрі
19:23
Інтерв’ю
Артур Пройдаков
"З перемогою вітали учні у війську": Артур Пройдаков про потрапляння у ТОП-10 кращих вчителів світу
19:03
Санкції
Наступного тижня ЄС оголосить новий пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ
18:59
Японія
Російський гелікоптер порушив повітряний простір Японії
18:39
На півночі Гази прогримів вибух у таборі біженців Джабалія: ЗМІ повідомляють про щонайменше 47 жертв
18:35
Херсонщина, обстріл
Росія вдарила дроном по евакуаційному автобусу на Херсонщині
18:31
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:15
Соціальна їдальня
Кабмін затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на чотири роки
18:06
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Ми витіснили війну на лінію фронту
18:05
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що війни в Україні та на Близькому Сході пов'язані
18:04
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Тренер "Челсі" заінтригував можливою участю Мудрика в матчі з "Тоттенгемом"
17:59
Київстар
Оператор VEON оскаржує в суді арешт корпоративних прав Київстару
17:58
Росіяни обстріляли Велетенське на Херсонщині: поранено літню жінку
17:45
Мобілізація, повістки
РФ запустила фейк, що Україна готується до мобілізації 14-річних підлітків
17:45
Ексклюзив
система протиракетної оборони Arrow 3
Ізраїль вперше в історії задіяв найпотужнішу систему ПРО, перехопивши ракету з Ємену, - Defence Express
17:44
окупанти в Криму
РФ вивела всі військові підрозділи з Білорусі та не заводила нових, — ДПСУ
17:41
Дмитро Медведєв, Росія, яхта, санкції проти РФ
Для Мєдведєва в Італії побудували ще одну яхту, вартістю понад 400 млн рублів
17:31
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
У Силах оборони пояснили, що ускладнює роботу ворожої авіації
17:26
вакцинація
КМДА закликала киян посилити контроль за інфекційною безпекою через спалах гепатиту А на Вінниччині
17:10
Фестиваль "Темні ночі"
У Таллінні відбудеться кінофестиваль "Темні ночі" з українськими фільмами
17:08
росія мобілізація орки окупанти
У РФ матері двох дітей запропонували піти служити за контрактом, аби виплатити борг
17:03
діти в місті
У Лондоні закрились дві єврейські школи через збільшення кількості антисемітських інцидентів у світі
17:00
Оновлено
відключення електроенергії
Нардеп-"слуга" заявив, що вимкнення електроенергії в Україні можливі навіть без обстрілів. У Міненерго відреагували
16:57
культкра, Греція, наука
У Греції поблизу Афін археологи виявили стародавнє затонуле місто
16:55
Харчування військових
Рахункова палата підтвердила завищення цін на закупівлях продуктів Міноборони у 2023 році, - ЗМІ
16:53
Вінісіус Жуніор, Реал, Ла Ліга
"Реал" підписав новий контракт з найдорожчим футболістом клубу. Клаусула - 1 мільярд євро
16:45
"Потужний результат": у Мінекономіки заявили про перевиконання піротехніками плану з розмінування сільгоспземель
16:30
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка
Якщо ЗСУ доведеться відійти з Авдіївки, це стратегічно не змінить ситуацію на фронті, - військовий експерт Гетьман
16:25
париж поліція
У Парижі поліція вистрілила у жінку, яка погрожувала підірвати себе на станції метро
16:21
У секторі Гази зросла дитяча смертність через зневоднення, - ЮНІСЕФ
16:20
Артем Франков
У реанімацію потрапив спортивний журналіст Артем Франков
16:11
Аерофлот
У Росії літак здійснив екстрену посадку через жорстоку бійку на борту
16:04
OPINION
Сергій Громенко
Бути антисемітом безпечніше...
16:02
ізраїль обстріл
Єменські повстанці-хусити заявили про завдавання ракетного удару по Ізраїлю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV