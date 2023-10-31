Переможні новини 615-го дня війни: "бавовна" на великому військовому заводі у Росії, в окупованому Донецьку потужна пожежа

На російському військовому заводі в Солікамську пролунав вибух

У Солікамську, що в Пермському краї, пролунав вибух на одному з найбільших військово-промислових заводів “Урал 01". У прилеглих будинках повилітали шибки. Це підприємство виготовляє зокрема порох та інші вибухові речовини.

"У будівлі корпусу №2 стався хлопок. У момент хлопка в будівлі нікого не було. На роботу підприємства хлопок не вплинув", – заявили в російському МНС.

Натомість на місцевому каналі СольТВ повідомили, що вибух "завдав шкоди найближчим будинкам" і існує загроза повторного вибуху. На територію заводу нікого не пускають. Керівництво підприємства та представники МНС зібрали екстрену нараду.

"Соликамский завод Урал" - один із найбільших військово-промислових заводів у Росії, там виробляють порох, вибухові речовини та спецхімію. Виготовляють також фарбу, вироби з гуми та пластмаси.

У тимчасово окупованому Донецьку палають цистерни з пальним

Увечері 31 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула потужна пожежа. У місцевих пабліках повідомляють, що горять цистерни з пальним у Будьонівському районі міста. Пишуть також, що пожежа сталась внаслідок прильоту.

Українська мова майже витіснила російську з Instagram

Українська мова набуває дедалі більшого пріоритету в соціальних мережах 2023 року. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на дослідження Центру контент-аналізу.

Російська мова все ще є популярною завдяки дописам, які публікуються на окупованих територіях і на заборонених в Україні платформах, таких як "ВКонтакте" та "Одноклассники". Співвідношення наразі 50/50%. Однак українська мова переважає в Instagram, X, Facebook і TikTok. Лідером за кількістю постів українською є Instagram – там таких 93,2% дописів. У Facebook та (X) Twitter також зафіксовано значне зростання україномовного контенту – 77,2% та 80,9% відповідно.

Найбільший прогрес відбувся у YouTube, де за рік кількість україномовного контенту зросла з 4,9% до 44,2%

Україна отримає від Єврокомісії 335 млн євро на відновлення

31 жовтня Україна затверджує угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, кошти будуть скеровані на відбудову інфраструктури, зокрема енергетики, на допомогу бізнесу, на антикорупційні заходи, а також на захист довкілля та цифровізацію.