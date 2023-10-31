У російському Солікамську пролунав вибух на заводі з виробництва пороху
У Солікамську, що в Пермському краї, пролунав вибух на одному з найбільших військово-промислових заводів Урал 01 - підприємство виготовляє зокрема складові боєприпасів
Про це повідомляє Baza.
Над територією видно стовп диму. За словами мешканців міста, у деяких будинках вибило шибки.
Російське МНС заявило, що на роботу підприємства інцидент нібито не вплинув, а постраждалих немає.
"У будівлі корпусу №2 стався хлопок. У момент хлопка в будівлі ніхто не перебував. На роботу підприємства хлопок не вплинув", – заявили там.
На місцевому каналі СольТВ повідомили, що вибух "завдав шкоди найближчим будинкам" і існує загроза повторного вибуху. На територію заводу нікого не пускають. Керівництво підприємства та представники МНС зібрали екстрену нараду.
"Соликамский завод Урал" - один із найбільших військово-промислових заводів у Росії, там виробляють порох, вибухові речовини та спецхімію. Виготовляє також фарбу, вироби з гуми та пластмаси.
- Нагадаємо, у ніч на неділю, 29 жовтня, в Краснодарському краї РФ сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі, причиною займання може бути влучання безпілотника.
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