У російському Солікамську пролунав вибух на заводі з виробництва пороху

Про це повідомляє Baza.

Над територією видно стовп диму. За словами мешканців міста, у деяких будинках вибило шибки.

Російське МНС заявило, що на роботу підприємства інцидент нібито не вплинув, а постраждалих немає.

"У будівлі корпусу №2 стався хлопок. У момент хлопка в будівлі ніхто не перебував. На роботу підприємства хлопок не вплинув", – заявили там.

На місцевому каналі СольТВ повідомили, що вибух "завдав шкоди найближчим будинкам" і існує загроза повторного вибуху. На територію заводу нікого не пускають. Керівництво підприємства та представники МНС зібрали екстрену нараду.

"Соликамский завод Урал" - один із найбільших військово-промислових заводів у Росії, там виробляють порох, вибухові речовини та спецхімію. Виготовляє також фарбу, вироби з гуми та пластмаси.