Переможні новини 623-го дня війни: ліквідація колаборанта в Луганську та полковників РФ на Арабатській стрілці

Франція виділить ще 200 млн євро на підтримку ЗСУ

Про це заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню під час виступу перед Національними зборами, повідомляє Franceinfo.

"Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває додаткові 200 мільйонів євро для Фонду підтримки України, уряд виконає обіцянку", - сказав він.

Міністр додав, що це продовження допомоги є частиною запланованого розгляду фінансового законопроєкту, який передбачає коригування бюджетів на поточний фінансовий рік.

"Це також дозволить нам розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії", - сказав Лекорню.

Армія дронів передала на фронт 900+ розвідувальних, ударних та секретних БПЛА

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У партії вже відомі вам Мавіки, Вампіри та Avenger, які встигли добре показати себе на фронті", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, Армія дронів передає сотні дронів, про які наразі розповідати не варто, "проте окупанти відчують на собі силу інновацій".

Український фільм "Ля Палісіада" номінували на премію Європейської кіноакадемії

Про це команда фільму повідомила в Facebook.



"Це третя стрічка в історії українського кіно, що змагатиметься за здобуття почесної міжнародної нагороди в цій номінації. Раніше на неї претендували "Плем’я" та "Памфір", - йдеться в повідомленні.

У компанії "Сучасне Українське Кіно" (СУК), яка була одним із виробників фільму "Ля Палісіада", уточнили, що нагороду в категорії European Discovery - Prix FIPRESCI присуджують за найкращий дебютний повнометражний фільм у європейській кіноіндустрії.

"Ля Палісіада" - це повнометражний дебют Філіпа Сотниченка. Історія розгортається в Україні 1996 року, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари, яка дісталася Україні в спадок від СРСР.

Щонайменше трьох полковників РФ ліквідовано ударом по Арабатській стрілці

Унаслідок ракетного удару по штабу окупаційних військ "Днепр" на Арабатській стрілці, ліквідовано щонайменше трьох полковників РФ.

Про це розповів військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов у етері телеканалу "Еспресо".

"Що стосується пункту управління, днями квітла "бавовна" на території Арабатської стрілки. Є документальне підтвердження, що було зруйновано одну з баз, де ворог розміщував свій командний пункт оперативного угруповання "Днепр". Щонайменше три полковника загинули внаслідок влучного задіяння українською армією славнозвісного HIMARS", - зазначив Селезньов.

У Луганську підірвали колаборанта, причетного до катувань українців

Про це повідомив інший депутат так званого парламенту "ЛНР" Юрій Юров.

"Годину тому в Луганську трагічно загинув наш колега, депутат народної ради ЛНР, колишній голова СЦКК ЛНР, колишній начальник управління народної міліції ЛНР, людина, яка стояла біля джерел створення народного ополчення республіки, полковник Михайло Юрійович Філіпоненко", - написав Юров у телеграм.

Згодом син Філіпоненка в коментарі "Луганському інформаційному центру" розповів, що його батько загинув через спрацювання вибухового пристрою в автомобілі.

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили ліквідацію воєнного злочинця Філіпоненка.





"8 листопада 2023 року о 08:40 внаслідок вибуху автомобіля було ліквідовано так званого депутата так званої верховної ради "ЛНР" від російської партії ЛДПР Філіпоненка Михайла Юрійовича", - йдеться в повідомленні.

У ГУР наголосили, що він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей.

Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС

Про це на пресконференції у Брюсселі сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Суспільне".

Вона зазначила, що Україна, попри війну, проводить глибокі реформи та вже виконала "понад 90% кроків", наданих минулого року.

"Україна продовжує поставати з величезними труднощами і трагедією, спровокованими агресивною війною Росії. І все ж українці глибоко реформують країну, навіть коли вони ведуть війну, яка має для них екзистенційне значення", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що сьогодні Єврокомісія "рекомендувала відкрити сесію переговорів про вступ".

"Ми також рекомендуємо Раді ухвалити рамки переговорів після того, як Україна здійснить поточні реформи, про що ми повідомимо в березні 2024 року", - додала вона.

Європейська Рада ще має ухвалити політичне рішення.

Німецький Rheinmetall виготовить для ЗСУ 100 тис. боєприпасів до мінометів

Про це повідомила пресслужба концерну.

Зазначається, що Rheinmetall отримав замовлення від німецького уряду на постачання Україні близько 100 тис. одиниць 120-мм мінометних боєприпасів. Доставка має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.

"Завдяки збільшеній дальності, підвищеній точності та оптимальній бойовій ефективності, мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити сприятливі результати навіть під час операцій у важкодоступній місцевості та міських умовах", - повідомили в пресслужбі концерну.

Авіація України завдала 6 ударів по ворогу

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.