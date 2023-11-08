Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 623-го дня війни: ліквідація колаборанта в Луганську та полковників РФ на Арабатській стрілці
Огляд

Переможні новини 623-го дня війни: ліквідація колаборанта в Луганську та полковників РФ на Арабатській стрілці

Катерина Бенюк
8 листопада, 2023 середа
19:00
Перемога України перемога переможні новини

Сьогодні, 8 листопада, стало відомо про ліквідацію чотирьох окупантів, серед них був один колаборант, який катував українців

Франція виділить ще 200 млн євро на підтримку ЗСУ

Про це заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню під час виступу перед Національними зборами, повідомляє Franceinfo.

"Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває додаткові 200 мільйонів євро для Фонду підтримки України, уряд виконає обіцянку", - сказав він.

Міністр додав, що це продовження допомоги є частиною запланованого розгляду фінансового законопроєкту, який передбачає коригування бюджетів на поточний фінансовий рік.

"Це також дозволить нам розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії", - сказав Лекорню.

Армія дронів передала на фронт 900+ розвідувальних, ударних та секретних БПЛА

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У партії вже відомі вам Мавіки, Вампіри та Avenger, які встигли добре показати себе на фронті", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, Армія дронів  передає сотні дронів, про які наразі розповідати не варто, "проте окупанти відчують на собі силу інновацій".

Український фільм "Ля Палісіада" номінували на премію Європейської кіноакадемії

Про це команда фільму повідомила в Facebook.

"Це третя стрічка в історії українського кіно, що змагатиметься за здобуття почесної міжнародної нагороди в цій номінації. Раніше на неї претендували "Плем’я" та "Памфір", - йдеться в повідомленні.

У компанії "Сучасне Українське Кіно" (СУК), яка була одним із виробників фільму "Ля Палісіада", уточнили, що нагороду в категорії European Discovery - Prix FIPRESCI присуджують за найкращий дебютний повнометражний фільм у європейській кіноіндустрії.

"Ля Палісіада" - це повнометражний дебют Філіпа Сотниченка. Історія розгортається в Україні 1996 року, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари, яка дісталася Україні в спадок від СРСР.

Щонайменше трьох полковників РФ ліквідовано ударом по Арабатській стрілці

Унаслідок ракетного удару по штабу окупаційних військ "Днепр" на Арабатській стрілці, ліквідовано щонайменше трьох полковників РФ.

Про це розповів військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов у етері телеканалу "Еспресо".

"Що стосується пункту управління, днями квітла "бавовна" на території Арабатської стрілки. Є документальне підтвердження, що було зруйновано одну з баз, де ворог розміщував свій командний пункт оперативного угруповання "Днепр". Щонайменше три полковника загинули внаслідок влучного задіяння українською армією славнозвісного HIMARS", - зазначив Селезньов.

У Луганську підірвали колаборанта, причетного до катувань українців

Про це повідомив інший депутат так званого парламенту "ЛНР" Юрій Юров.

"Годину тому в Луганську трагічно загинув наш колега, депутат народної ради ЛНР, колишній голова СЦКК ЛНР, колишній начальник управління народної міліції ЛНР, людина, яка стояла біля джерел створення народного ополчення республіки, полковник Михайло Юрійович Філіпоненко", - написав Юров у телеграм.

Згодом син Філіпоненка в коментарі "Луганському інформаційному центру" розповів, що його батько загинув через спрацювання вибухового пристрою в автомобілі.

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили  ліквідацію воєнного злочинця Філіпоненка.


 
"8 листопада 2023 року о 08:40 внаслідок вибуху автомобіля було ліквідовано так званого депутата так званої верховної ради "ЛНР" від російської партії ЛДПР Філіпоненка Михайла Юрійовича", - йдеться в повідомленні.

У ГУР наголосили, що він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей.

Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС

Про це на пресконференції у Брюсселі сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Суспільне".

Вона зазначила, що Україна, попри війну, проводить глибокі реформи та вже виконала "понад 90% кроків", наданих минулого року.

"Україна продовжує поставати з величезними труднощами і трагедією, спровокованими агресивною війною Росії. І все ж українці глибоко реформують країну, навіть коли вони ведуть війну, яка має для них екзистенційне значення", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що сьогодні Єврокомісія "рекомендувала відкрити сесію переговорів про вступ".

"Ми також рекомендуємо Раді ухвалити рамки переговорів після того, як Україна здійснить поточні реформи, про що ми повідомимо в березні 2024 року", - додала вона.

Європейська Рада ще має ухвалити політичне рішення.

Німецький Rheinmetall виготовить для ЗСУ 100 тис. боєприпасів до мінометів

Про це повідомила пресслужба концерну.

Зазначається, що Rheinmetall отримав замовлення від німецького уряду на постачання Україні близько 100 тис. одиниць 120-мм мінометних боєприпасів. Доставка має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.

"Завдяки збільшеній дальності, підвищеній точності та оптимальній бойовій ефективності, мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити сприятливі результати навіть під час операцій у важкодоступній місцевості та міських умовах", - повідомили в пресслужбі концерну.

Авіація України завдала 6 ударів по ворогу

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

Культура
ЄС
Франція
Німеччина
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
ГУР
колаборанти
допомога Україні
Читайте також:
Парад ганьби
7 листопада, 2023 вiвторок
"З упевненістю у своїй правоті": Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі
Олексій Лабецький
Автор Олексій Любецький
5 листопада, 2023 неділя
Одні на Закарпатті у жалобі за загиблими 128-ї бригади, інші - вітають московського попа
втрати вотрога
6 листопада, 2023 понедiлок
"Можемо повністю знищити резерви окупантів біля Авдіївки: офіцер "Легіону Свободи" назвав умови
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.11
    Купівля 37.11
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 39.53
    Продаж 40.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 листопада
19:50
Оновлено
До Києва прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж
До Києва прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж
19:30
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна анонсувала свій виступ на Australian Open
19:21
Партнерський матеріал
Чорна п'ятниця та безпека: як захистити свої дані під час онлайн-шопінгу
19:18
Оновлено
Чорне море
Росія ракетою Х-31П вдарила по іноземному цивільному судну в Чорному морі. Є загиблий та поранені
19:18
G7
G7 не розморожуватиме активи РФ, допоки Росія не компенсує збитки Україні
19:14
ЗСУ відбили 54 атаки росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, - Генштаб
18:51
Ексклюзив
Акція за демобілізацію
Чому родини військових вимагають демобілізації
18:20
ракетний завод, Москва
"Атеш" розвідав новий російський ракетний завод у Москві
18:20
Ексклюзив
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
"Ерунда война, главное - манёвр": військовий експерт процитував принцип, за яким діє російська армія
18:07
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
"Шукає свій шанс": Шевченко засипав Мбаппе компліментами
18:05
УБД
Рада в першому читанні підтримала законопроєкти про спрощення процедури отримання статусу УБД
18:00
OPINION
Богдан Данилишин
Українські банки вдвічі прибутковіші за польські
17:58
В Україні видаватимуть сертифікати на вивчення англійської мови: подробиці
17:48
Богдан Єрмохін
Росіяни призвали до армії неповнолітнього маріупольця, який у квітні намагався повернутися в Україну, - Андрющенко
17:43
Пресреліз
Еспресо логотип
Як дивились телеканал "Еспресо" в жовтні: стабільно перші
17:29
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик чітко окреслив, коли хоче битися з Ф'юрі
17:26
Україна ЄС
Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами
17:10
Мірча Луческу
Луческу веде переговори про роботу в румунському "Динамо"
17:04
санкції проти Росії
Золотодобувний, нафтовий та стратегічний сектори РФ: Британія запровадила санкції проти 29 осіб та організацій
16:53
верховна рада
Рада скасувала заочну та вечірню форми навчання в українських вишах
16:51
Словаччина Україна
Словаччина не підтримала надання Україні 14-го пакета допомоги
16:51
Олександр Зінченко та Георгій Судаков (в центрі), Україна - Північна Македонія
Ребров оголосив список футболістів збірної України, викликаних на матч проти Італії
16:36
обстріл Херсона
РФ з окупованого лівобережжя обстріляла Херсон: поранено чоловіка
16:33
Володимир Сальдо
Суд у Одесі дав колаборанту Сальдо 15 років тюрми за держзраду
16:24
Rockstar Games, GTA, Grand Theft Auto
Rockstar Games анонсувала перший трейлер нової частини GTA
16:23
генератори
На випадок блекаутів: українські медзаклади мають понад 10 тис. генераторів
16:13
Ексклюзив
Загибель помічника Залужного Чистякова
Здивувало, як оперативно у МВС заявили про необережне поводження Частякова з гранатою, - військовий експерт Ступак
16:11
Намагалися вивезти з України компоненти для винищувачів МіГ-29: СБУ затримала трьох людей
16:00
OPINION
Євген Магда
Як генпрокурор Костін влаштовує своє життя в ЄС
15:52
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:47
фільм "Між нами"
Українська стрічка "Між нами" за перший тиждень прокату зібрала 515 тис. грн
15:42
Rheinmetall
Німецький Rheinmetall виготовить для ЗСУ 100 тис. боєприпасів до мінометів
15:29
Ексклюзив
На Мелітопольському напрямку ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, - військовослужбовець Бурлик
15:23
книжки
В Україні видаватимуть сертифікати на придбання книжок: хто може отримати
15:16
У ДБР назвали основну версію загибелі помічника Залужного
15:14
погода осінь
Дощ мине, але на сході очікується рвучкий вітер: прогноз погоди на 9 листопада від Наталки Діденко
15:09
Активіст, який зник у Тбілісі, може перебувати в російському СІЗО, - правозахисники
14:41
Дію інтегрували із застосунком Укрзалізниці для боротьби з перекупниками квитків
14:24
Вадим Гутцайт
Міністр молоді та спорту Гутцайт подав заяву на звільнення
14:12
війна в Україні
Росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, – голова розвідки Естонії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV