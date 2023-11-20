Переможні новини 635-го дня війни: на Донеччині знищили пересувний командний пункт ворога, а в Курській області РФ уразили дві станції РЕБ

Прикордонники вже мають на озброєнні дрони, які можуть ловити шахеди

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомив у етері телеканалу "Еспресо", що американська компанія Fortem Technologies адаптувала дрони, які можуть знищувати Shahed-136

"Американський безпілотник DroneHunter F700 вже перебуває на озброєнні ЗСУ тривалий час і добре зарекомендував себе. Йдеться про Держприкордонслужбу, де їх ставлять на захист наших повітряних рубежів і кордонів. Безпілотник працює просто й розроблявся в рамках антидронової боротьби у воєнних умовах. Ключовим оновленням, яке отримав DroneHunter F700, стала його підвищена стійкість до російських засобів РЕБ, які створюють суттєві проблеми для наших безпілотників", – пояснив Рябих.

За словами військового експерта, американська компанія Fortem Technologies адаптувала дрони, щоб вони ловили Shahed-136, вага яких становить близько 200 кг.

У Курській області вразили дві ворожі станції РЕБ

Представники Головного управління розвідки Міноборони повідомили про враження двох дорогих радіолокаційних станцій на території Росії.

"18 листопада поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога", – йдеться у повідомленні.

Ураження зазнали дві дорогі російські радіолокаційні станції – РЛС 55Ж6 "Небо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е".

ЗСУ "хімарснули" пересувний командний пункт окупантів

На Донеччині Сили спецоперацій скоригували вогонь HIMARS по техніці окупантів. Як наслідок, ворог позбувся командно-штабної машини, яку використовувати для управління своїми підрозділами. Про це повідомляє 3-й окремий полк ССО імені князя Святослава Хороброго.

"Оператори 3-го полку ССО на Донецькому напрямку зафіксували переміщення командно-штабної машини Р-149 АКШ. Техніку ворог використовував для управління своїми підрозділами, – розповіли у бригаді. –Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували по КШМ вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок удару машину знищено вщент".

Японія передала Україні техніку для розмінування

Піротехнічні підрозділи, що очищають українську землю від мін та снарядів, що не розірвалися, отримали від Японії сорок одиниць техніки та обладнання для розмінування. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Цього разу Україні передали 20 автомобілів типу пікап, 20 автомобілів типу універсал та 50 металодетекторів ALIS від JICA, а також 150 контейнерів вогнегасної рідини від компанії Shabondama Soap Co., Ltd.

Раніше ДСНС було передано 12 оперативних піротехнічних машин, закуплених ЮНІСЕФ за підтримки Уряду Японії, 30 вантажівок (в рамках реалізації "Проєктів розвитку спроможностей у гуманітарному розмінуванні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів").

Реалізація проєктів "Покращення обладнання для гуманітарного розмінування" в рамках Грантової угоди для Програми екстреного відновлення між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва розрахована до 2025 року.