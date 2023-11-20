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Ексклюзив

У Defence Express розповіли, як американські дрони Hunter F700 можуть ловити "шахеди"

20 листопада, 2023 понедiлок
17:42
Війна з Росією безпілотник

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що американська компанія Fortem Technologies адаптувала дрони, які можуть знищувати Shahed-136

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Американський безпілотник DroneHunter F700 вже перебуває на озброєнні ЗСУ тривалий час і добре зарекомендував себе. Йдеться про Держприкордонслужбу, де їх ставлять на захист наших повітряних рубежів і кордонів. Безпілотник працює просто й розроблявся в рамках антидронової боротьби у воєнних умовах. Ключовим оновленням, яке отримав DroneHunter F700, стала його підвищена стійкість до російських засобів РЕБ, які створюють суттєві проблеми для наших безпілотників", - пояснив Рябих. 

За словами військового експерта, американська компанія Fortem Technologies адаптувала дрони, щоб вони ловили Shahed-136, вага яких становить близько 200 кг.

"DroneHunter F700 працює на основі штучного інтелекту. Потрібно задати сектор, де є загроза, і вони автоматично злітають, обираючи ціль і тактику. DroneHunter F700 озброєний сіткою, яка блокує роботу двигуна з гвинтом. Після чого ціль падає на землю", - додав Рябих. 

  • 27 січня 2023 очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що до України прибули шість систем для захисту енергетичних об'єктів від ворожих дронів. "Ловців шахедів" розроблено за сучасними американськими технологіями.
  • Обласні військові адміністрації працюють над забезпеченням та розширенням мережі мобільних груп для боротьби з ударними безпілотниками та ефективної протидії атакам РФ.
  • Україна передала силам логістики понад 2 тисячі безпілотників, серед них розвідувальні дрони, камікадзе та багаторазові бомбери.
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