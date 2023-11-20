У Defence Express розповіли, як американські дрони Hunter F700 можуть ловити "шахеди"
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що американська компанія Fortem Technologies адаптувала дрони, які можуть знищувати Shahed-136
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Американський безпілотник DroneHunter F700 вже перебуває на озброєнні ЗСУ тривалий час і добре зарекомендував себе. Йдеться про Держприкордонслужбу, де їх ставлять на захист наших повітряних рубежів і кордонів. Безпілотник працює просто й розроблявся в рамках антидронової боротьби у воєнних умовах. Ключовим оновленням, яке отримав DroneHunter F700, стала його підвищена стійкість до російських засобів РЕБ, які створюють суттєві проблеми для наших безпілотників", - пояснив Рябих.
За словами військового експерта, американська компанія Fortem Technologies адаптувала дрони, щоб вони ловили Shahed-136, вага яких становить близько 200 кг.
"DroneHunter F700 працює на основі штучного інтелекту. Потрібно задати сектор, де є загроза, і вони автоматично злітають, обираючи ціль і тактику. DroneHunter F700 озброєний сіткою, яка блокує роботу двигуна з гвинтом. Після чого ціль падає на землю", - додав Рябих.
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