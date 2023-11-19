В Україні збільшують кількість мобільних груп для боротьби з дронами-камікадзе
Обласні військові адміністрації працюють над забезпеченням та розширенням мережі мобільних груп для боротьби з ударними безпілотниками та ефективної протидії атакам РФ
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.
"Збільшуємо кількість мобільних груп для боротьби з шахедами по всій Україні", - йдеться в повідомленні.
За його словами постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби з ударними безпілотниками. Мобільні групи довели свою ефективність у протидії безпілотникам окупантів, тому збільшення їхньої кількості посилить захист енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів України.
Читайте також: Мопед з 40 кг вибухівки: Основні характеристики іранських дронів-камікадзе Shahed 136, які вже майже рік запускає по нас Росія
Він зазначив, що обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів, зокрема транспортом та усіма іншими необхідними приладами.
"Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємо потужності для ще більш ефективної протидії", - додав Кулеба.
Фото: https://t.me/OleksiyKuleba
- У ніч на 1 листопада Сили протиповітряної оборони знищили в небі над Україною 15 з 20 запущених росіянами дронів-камікадзе.
- Увечері 17 листопада та вночі 18 листопада російські терористи завдали ударів по Україні, застосувавши ударні дрони. Українські сили ППО знищили 29 ворожих безпілотників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.23 Купівля 37.23Продаж 37.78
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе