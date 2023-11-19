В Україні збільшують кількість мобільних груп для боротьби з дронами-камікадзе

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

"Збільшуємо кількість мобільних груп для боротьби з шахедами по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

За його словами постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби з ударними безпілотниками. Мобільні групи довели свою ефективність у протидії безпілотникам окупантів, тому збільшення їхньої кількості посилить захист енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів України.

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Він зазначив, що обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів, зокрема транспортом та усіма іншими необхідними приладами.

"Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємо потужності для ще більш ефективної протидії", - додав Кулеба.

Фото: https://t.me/OleksiyKuleba