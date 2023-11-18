Сили ППО знищили 29 із 38 ворожих БПЛА за ніч

Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що з 20:00 17 листопада по 04:00 18 листопада росіяни атакували Україну ударними БПЛА типу "Shahed" з північного та південно-східного напрямків, зокрема з Курської області та Приморсько-Ахтарська.

Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131".

"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 з 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Фото: Повітряні сили ЗСУ / телеграм