Сили ППО знищили 29 із 38 ворожих БПЛА за ніч
Увечері 17 листопада та вночі 18 листопада російські терористи завдали ударів по Україні, застосувавши ударні дрони. Українські сили ППО знищили 29 ворожих безпілотників
Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що з 20:00 17 листопада по 04:00 18 листопада росіяни атакували Україну ударними БПЛА типу "Shahed" з північного та південно-східного напрямків, зокрема з Курської області та Приморсько-Ахтарська.
Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131".
"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.
До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 29 з 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Фото: Повітряні сили ЗСУ / телеграм
- Російські бойовики в ніч проти 17 листопада вкотре запустили по території України ворожі дрони. Натомість українська ППО знищила 9 із 10 безпілотників.
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