Сили ППО знищили 9 із 10 ворожих БПЛА

Про це пишуть Повітряні сили.

"Уночі 17 листопада 2023 року противник атакував десятьма ударними БПЛА типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойової роботи українських військові знищили дев’ять ворожих ударних БПЛА в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.