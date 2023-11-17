Сили ППО знищили 9 із 10 ворожих БПЛА
Російські бойовики в ніч проти 17 листопада вкотре запустили по території України ворожі дрони. Натомість українська ППО знищила 9 із 10 безпілотників
Про це пишуть Повітряні сили.
"Уночі 17 листопада 2023 року противник атакував десятьма ударними БПЛА типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в результаті бойової роботи українських військові знищили дев’ять ворожих ударних БПЛА в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.
- У ніч проти п'ятниці, 17 листопада, ворожі безпілотники атакували Україну з південного напрямку, у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони.
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