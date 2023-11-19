Сили ППО вночі знищили 15 з 20 ворожих безпілотників

Про це інформує пресцентр Повітряних сил України.



Зазначається, що окупанти атакували українські регіони ударними БПЛА типу Shahed з півночі, а саме Курської області РФ.



Так, за ніч було зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. У результаті протиповітряного бою Повітряним силам вдалося знищити 15 ударних БПЛА Shahed-136/131.

Фото: Повітряні сили ЗСУ / телеграм