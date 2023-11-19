Сили ППО вночі знищили 15 з 20 ворожих безпілотників
У ніч на неділю, 1 листопада, сили протиповітряної оборони знищили в небі над Україною 15 з 20 запущених росіянами дронів-камікадзе
Про це інформує пресцентр Повітряних сил України.
Зазначається, що окупанти атакували українські регіони ударними БПЛА типу Shahed з півночі, а саме Курської області РФ.
Так, за ніч було зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. У результаті протиповітряного бою Повітряним силам вдалося знищити 15 ударних БПЛА Shahed-136/131.
Фото: Повітряні сили ЗСУ / телеграм
- Зокрема сили протиповітряної оборони знищили 3 російських БПЛА над Сумською областю і близько 10 у Києві та на підступах до міста.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.23 Купівля 37.23Продаж 37.79
- EUR Купівля 39.95Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе