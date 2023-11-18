Росія запустила "шахеди" з півночі: ситуація ввечері 18 листопада

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Близько 21:00 суботи, 18 листопада, ПС попередили про загрозу ударних БПЛА для Сумської та Полтавської областей.

За останньою інформацією, "шахеди" через Сумщину рухаються в напрямку Полтавської області. Загроза також існує для Чернігівщини.

Новина доповнюватиметься...