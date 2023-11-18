Росія запустила "шахеди" з півночі: ситуація ввечері 18 листопада
Ввечері суботи, 18 листопада, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Близько 21:00 суботи, 18 листопада, ПС попередили про загрозу ударних БПЛА для Сумської та Полтавської областей.
За останньою інформацією, "шахеди" через Сумщину рухаються в напрямку Полтавської області. Загроза також існує для Чернігівщини.
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- У ніч на 18 листопада ворог завдав авіаударів по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням "шахедів". ППО знищила 29 з 38 ударних БПЛА.
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