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Огляд

Переможні новини 639-го дня війни: влучання у базу спецназу в Криму, додатковий Patriot для України та “подарунок для Путіна" від чехів 

Зіновія Воронович
24 листопада, 2023 п'ятниця
20:00
Перемога України переможні новини

Під час атаки дронів на Крим 24 листопада влучили у базу спецназу в Джанкої, Німеччина взимку розгорне додаткову систему Patriot в Україні, у Чехії оголосили новий збір на "подарунок для Путіна"

Атака дронів на Крим

Міністерство оборони Росії 24 листопада заявило про нібито масовану атаку на Крим та Волгоградську область. Вони повідомили, що сили ППО знищили 16 безпілотників: 13 над тимчасово окупованим Кримом, ще три – над територією Волгоградської області.

Натомість тг-канал "Кримські партизани" пише, що під час нічних вибухів у місті Джанкой було уражено військову частину росіян та ППО, РЛС і особовий склад ворога. За їхніми даними, у Волгоградській області було кілька прильотів по військовій частині 57229/51 у селищі Котлубань. Ця частина є арсеналом комплексного зберігання боєприпасів ворога. 

Пізніше в "Інформаційному спротиві" повідомили, що один з безпілотників влучив у базу спецназу російських окупаційних військ у районі Джанкоя. Ще два безпілотники потрапили до польового табору і в установку С-300, яка тепер виведена з ладу. Внаслідок атаки загинули 14 військових, поранено 9. Інформацію підтвердило джерело у кримському уряді.

Взимку в Україні розгорнуть додаткову систему ППО  Patriot

Німеччина розгорне взимку в Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю Укрінформу.

"Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додаток до згаданих систем IRIS-T, взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", – сказав він.

Єгер наголосив, що ситуація взимку в Україні може бути дуже складною. Натомість, на його думку, українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації. Він також додав, що Німеччина надала осяжну фінансову підтримку для підготовки української енергетичної мережі до зими.

На півдні України ворог втрачає до 700 осіб за добу

Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" другу добу поспіль – близько  700 осіб. Про це повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.

“Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога становлять 675 осіб, – повідомив він. – Знищено 22 одиниці військової техніки: зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 3 артсистеми, засіб ППО, 1 БпЛА, 7 автомобілів. Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено". 

ЗРК Бук-М1

Фото: zsu.gov.ua

Україна входить у трійку найбільших постачальників продовольства до ЄС

Попри війну, Україна залишається одним з основних постачальників агропромислової продукції до Європейського Союзу. Про це свідчать дані за вісім місяців 2023 року, наведені в новому звіті Єврокомісії. 

У січні-серпні Україна експортувала до ЄС агропродовольчої продукції на 7,9 млрд євро. Це на 23% більше, аніж за такий самий період минулого року. Більше до ЄС експортували лиши Велика Британія та Бразилія.

Чехи та словаки збирають кошти на вертоліт Black Hawk для ГУР

Чехи та словаки за тиждень зібрали 400 000 євро на гелікоптер для розвідників. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Чеська ініціатива "подарунок для путіна"  оголосила про збір на закупівлю гелікоптера Black Hawk для воїнів Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За перший тиждень небайдужі чехи та словаки задонатили на вертоліт понад 400 000 євро. Його загальна вартість складає близько 4, 3 млн євро", – кажуть у ГУР. 

За словами організаторів, гелікоптер вже оглянули авіаційні експерти з України ― він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання. Щойно буде зібрана необхідна для придбання сума, Міністерство оборони Чехії доправить Black Hawk українським розвідникам.

У авіапарку ГУР МО України вже є один такий гелікоптер, який допомагає виконувати бойові та спеціальні завдання, місії із доставки військових вантажів і особового складу, ведення радіоелектронної боротьби, а також  евакуацію поранених.

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