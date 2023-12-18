Переможні новини 663 дня війни: знищення російського Солнцепьоку на Херсонщині, десятки тисяч снарядів від Rheinmetall та вітчизняне виробництво дронів

Кримська правозахисна група отримала нагороду Human Rights Tulip

Кримська правозахисна група (КПГ) отримала від посольства Нідерландів в Україні нагороду Human Rights Tulip 2023 та була номінована на міжнародну премію. Про це повідомила голова КПГ Ольга Скрипник.

"Надзвичайні люди з 10 країн (Мексика, Бразилія, Південна Африка, Лівія, Демократична республіка Конго, М'янма, Туреччина, Латвія, Ірак та Україна), які захищають права людини в надскладних умовах", - написала Скрипник.

За її словами, серед колег ті, хто провів роки за ґратами за свою незламну позицію, або ті, чиїх рідних вбили за їхній спротив.

До кінця року Латвія підготує понад 1,5 тисячі військових ЗСУ

З липня 2022 року Латвія підготувала близько 350 українських військових. До кінця року буде підготовлено ще понад 1500.

Про це заявив Начальник Управління доктрин та індивідуальної підготовки Головного управління доктрин та підготовки Генштабу ЗСУ полковник Микола Губень, повідомляє Міністерство оборони України.

Під час зустрічі у Києві делегацій Міністерств оборони України та Латвії під головуванням очільників відомств Рустема Умєрова та Андріса Спрудса Губень зазначив, що починаючи з липня 2022 року за сприяння латвійської сторони вдалося підготувати близько 350 українських військовослужбовців за декількома напрямами підготовки.

Латвія тренує українських військових за такими напрямами, як базова загальновійськова підготовка, підготовка лідера "офіцер - сержант", сапер, стрілець та інші.

Бойовика угрупування "Русич" Петровського заарештували за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в Україні

Окружний суд Гельсінкі у понеділок, 18 грудня, ухвалив заарештувати росіянина Яна Петровського за підозрою у скоєнні воєнних злочинів.

Про це повідомляє видання Yle.

Воїслава Тордена (або ж Яна Петровського) заарештували за підозрою у скоєнні воєнних злочинів різного ступеня тяжкості у 2014 - 2015 роках.

Торден перебуває у списку санкцій ЄС під колишнім іменем Ян Петровський, йому було заборонено в'їзд до Фінляндії.

Диверсійно-штурмову розвідувальну групу ”Русич”, засновану Торденом, звинувачують у насильницьких злочинах на території України. Звинувачення проти Тордена мають висунути не пізніше ніж 31 травня 2024 року.

Окупанти не можуть захопити Авдіївку

Начальник Авдіївської міської ВА Віталій Барабаш переконаний, що російські окупаційні війська не зможуть захопити Авдіївку.

Про це він заявив в етері Еспресо

"Окупанти не припиняють спроб захопити Авдіївку. Штурми та атаки на місто продовжуються. Втім, їм так і не вдалось захопити місто до звернення їхнього диктатора за підсумками року. Тим більше розуміючи, що вони вже не зможуть захопити місто до цієї дати, вони почали говорити про захоплення до Нового року", - розповів Барабаш.

Начальник міської ВА впевнений, що росіяни не зможуть захопити Авдіївку.

Данія та Швеція передадуть Україні БМП CV90

Про це повідомляє уряд Швеції.

"Міністри оборони Швеції та Данії підписали спільний лист про наміри щодо подальшої підтримки України в галузі бойових машин", - йдеться в повідомленні.

Данія спочатку зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 мільярда датських крон (близько 263,6 млн доларів, - ред.), а Швеція підтримає закупівлі в рамках угоди, підписаної між Шведським управлінням оборонної техніки (FMV) і Україною в липні цього року.

"Лист про наміри означає, що сторони працюватимуть над закупівлею додаткових бойових машин 90 (CV90) для України, які зміцнять загальний потенціал українських сил оборони", - ідеться в повідомленні.

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що Копенгаген і Стокгольм використовуватимуть промисловий потенціал для забезпечення поставок нових CV90 в Україну.

"CV90 були і залишаються важливим доповненням до оборони України відтоді, як Швеція передала 50 машин на початку цього року", - додав він.

Протягом року Швеція передала Україні 50 танків CV90, які довели свою високу ефективність і були високо оцінені в Україні.

На Херсонщині знищили російський Солнцепьок

Про це повідомили в ССО.

"Під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори ССО виявили російський ТОС-1А "Солнцепьок". З вогнеметної системи противник неодноразово завдавав ударів по позиціях Сил оборони в районі Кринок, що на лівому березі Херсонської області", - пише пресслужба.

Після завдання вогневого ураження "Солнепьок" було успішно знищено.

Rheinmetall надасть ЗСУ десятки тисяч снарядів різних типів

Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для українських військових.

Як повідомляється на сайті компанії, вартість замовлення складає тризначну цифру в мільйонах євро - тобто становить понад 100 млн євро. Нова угода продовжує серію замовлень боєприпасів, розміщені Бундесвером для України та ФРН.

Рамкова угода розрахована до 2029 року, а потенційний обсяг замовлень становитиме близько 1,2 млрд євро. Замовлення передбачає постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів.

В Україні з'явилось багато виробництв БПЛА

В нашій країні створили одні з найкращих у світі умов для цього і прийняли велику кількість законів, нормативно-правових актів, які просто "вбили" бюрократію в цьому напрямку.

"Тож сьогодні знову можна без перевіряючих органів ввозити компоненти, адже БпЛА не має податків на комплектуючі. Також можна компанії інкорпорувати в Дія.City та платити у 5 разів менше податків і навіть бронювати співробітників. Тобто зроблено багато, адже всіма Силами оборони збільшене фінансування напрямку БпЛА й постійно запускаються нові виробництва. Однак не можу сказати публічно, скільки тисяч FPV-дронів у місяць зараз виробляється, і як збільшується виробництво", - розповів в інтерв'ю "24 каналу" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Якщо говорити про виробників, я не бачу ліміту в нашому потенціалі. У нас з'являється велика кількість талановитих компаній, які починають локалізацію комплектуючих, які можуть масштабуватися і які вміють масштабуватися. І, звичайно, все буде залежати від кількості ресурсів. Росія має економічний потенціал, оскільки вона зараз інвестує більше, ніж наша країна. Але ми акумулюємо всі можливі ресурси. Ви бачите, що всі працюють над тим, щоб залучати партнерську допомогу. І всередині країни усе робиться для того, щоб акумулювати ресурси на війну. Тому все буде залежати від інтенсивності інвестицій в цей напрямок", - пояснив міністр.

Крім того, в Україні розвивають роботизовані технології. За даними Федорова, наразі подано понад 100 розробок за напрямком роботизованих систем на Brave1. 75 вже прийшли верифікацію і частина з них отримує фінансування.

Найбільше українці довіряють ЗСУ та Залужному

Станом на грудень 2023 року рівень довіри до Збройних Сил України та головнокомандувача Валерія Залужного складає 96% і 88% відповідно.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Частка тих, хто довіряє президентові Володимиру Зеленському, зменшилася на 22% порівняно з груднем 2022 року. Тоді про довіру Верховному Головнокомандувачу заявляли 84%, а нині 62%.

Найнижчий рівень довіри – до Верховної Ради (усього 15%). Рік тому парламенту довіряли 35% опитаних. Тобто Рада за рік втратила більш ніж половину підтримки.

Уряду нині довіряють 26% респондентів, рік тому було удвічі більше – 52%.

СБУ наразі довіряють 58%, це на 5% менше, ніж торік. Нацполіції довіряють 41% проти 58%, які були минулого року.

Найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія виділить понад $23 млн на кібербезпеку України

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Recorded Future — це найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія. У 2024 році вона допоможе нам захищати критичну інфраструктуру від військової та кіберагресії Росії. Загальна сума інвестицій на підтримку України наступного року становитиме понад $23 млн", - написав він.