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Огляд

Переможні новини 698-го дня війни: пакет військової допомоги від Польщі та знищення важкої техніки ворога на півдні 

Зіновія Воронович
22 січня, 2024 понедiлок
20:00
Перемога України переможні новини

Польща братиме участь у відбудові України та надасть пакет військової допомоги, ворог на Південному напрямку позбувся РСЗВ "Град" та двох гармат

Україна в грудні експортувала рекордну кількість зерна Чорним морем

У грудні минулого року Україна експортувала через Чорне море рекордну кількість сільськогосподарської продукції від початку повномасштабного вторгнення. Українській стороні вдалося створити експортний маршрут морських перевезень. Про це повідомляє "Військовий кур’єр" з посиланням на розвідку Великої Британії.

У грудні український експорт перевищив щомісячні обсяги, яких досягли в межах "зернової угоди", яка працювала за посередництва ООН і Туреччини, а кораблі перевіряли російські представники.

"Україна досягла цього, оскільки не дозволила російському Чорноморському флоту діяти в західній частині Чорного моря. Там він перебуває під загрозою з боку українських ракет і безпілотних надводних кораблів", – пояснюють у британській розвідці.

На Таврійському ворог позбувся потужного самохідного міномета "Тюльпан"

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог за добу втратив майже 400 осіб та майже сотню одиниць техніки. Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.  

"Знищено потужний російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан", яким ворог намагався розбити наші укріплення", – розповів генерал Тарнавський.

Загалом за добу супротивник завдав 18 авіаційних ударів, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 930 артобстрілів, однак українські захисники тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

"Загальні втрати ворога минулої доби становили 399 осіб та 97 одиниць військової техніки. Зокрема, 7 танків, 18 ББМ, 13 артсистем, 37 БПЛА, 17 автомобілів і 3 одиниці спеціальної техніки. Знищено склад боєприпасів противника та один інший важливий об’єкт ворога. Разом переможемо! Слава Україні!" – повідомив командувач Тарнавський. 

Польща оголосила новий пакет допомоги Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва 22 січня оголосив про новий оборонний пакет для України. Про це повідомила пресслужба президента.

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. Обговорили ми сьогодні з паном прем’єр-міністром і можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї", - заявив Зеленський.

Туск і Зеленський

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa


Окрім того, сторони обговорили безпекові гарантії. За словами президента, Польща готова розпочати двосторонні перемовини з цього питання.

Туск у Києві також оголосив ім’я кандидата на посаду уповноваженого з питань відбудови України.

 "До складу моєї делегації також входить Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови", – сказав Туск.

Пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" запрацює вже цього року

На Львівщині запрацює новий пункт пропуску – роботи на ПП уже на завершальному етапі. Про це повідомив народний депутат Дмитро Соломчук.

"Цього року на польсько-українському кордоні відкриється ще один пункт пропуску. Польща завершує будівництво пункту пропуску Нижанковичі – Мальховіце поблизу Перемишля. Проєкт реалізує Підкарпатське воєводство. Підрядник прийматиме пункт до кінця березня.

Відомо, що пункт пропуску Нижанковичі – Мальховіце  розпочали будувати у 2021 році. Польський уряд повністю профінансував будівництво вартістю 109 млн злотих.

ССО на Південному напрямку нищать важку техніку ворога

Завдяки аеророзвідці на Південному напрямку виявили та знищили реактивну систему залпового вогню "Град" і гармати. Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій.   

"Під час ведення розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожу важку техніку – реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", 152-мм гармати "Гіацинт-Б" та Д-20, – йдеться у повідомленні ССО. – По БМ-21 "Град" воїни ССО навели вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок удару реактивну систему знищено.  По "Гіацинт-Б" і Д-20 оператори нанесли вогневого ураження ударними дронами, внаслідок чого гармати пошкоджено та виведено з ладу.

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Дональд Туск
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