Переможної війни для Путіна не буде, оскільки вантажі “200” знищать Росію, - Яковенко

Таку думку він висловив в ефірі програми “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.



“Ми часто згадуємо як російські пропагандиські канали закликають атакувати та знищити Україну. Так от, на ці канали часто запрошують генералів і саме вони ніколи не закликають цього робити. Вони ведуть себе зовсім по іншому. Вони говорять, що потрібно тиснути на Київ економічно. Закликають до економічних та дипломатичних заходів, але ніяк не до військових. Бо генерали розуміють, що воювати прийдеться їм, а не співробітникам інформаційних військ Кремля. Саме генералам потім потрібно буде відповідати за кров, в тому числі ховати своїх підлеглих.” - пояснив Яковенко



На думку Яковенка, є декілька речей, які можуть призвести до війни. За його словами, це так звана випадкова війна, коли щось десь може здетонувати, адже така велика кількість військ, яку зосередив Кремль біля кордону з Україною, може призвести до провокацій.



“Є декілька причин, які можуть призвести до початку війни. Перша - це випадкові провокації. Хтось десь випадково відкрив вогонь і пішла ланцюгова реакція, або ж випадково збитий літак НАТО. Друга - в момент кризи Путін та його оточення можуть спровокувати, як вони вважають, невелику війну. Але така війна не стане переможною для Кремля. Хоча ми прекрасно розуміємо співвідношення сил. Не буде така війна переможною, адже з одного боку будуть жорсткі санкції, які стають просто руйнівним. А з іншого боку, та кількість вантажів “200”, які поїдуть до Російської Федерації, значно перевищуватимуть больовий поріг російського суспільства.” - додав Яковенко

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