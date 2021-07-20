Переможці Євробачення Måneskin та український гурт Go_A випустять спільну пісню
Переможці Євробачення-2021 з Італії Måneskin та український гурт Go_A планують випускати спільну пісню
Про це повідомляє "Na chasi".
"Пісня, над якою ми співпрацювали з Måneskin, готова, ми просто чекаємо згоди відповідних звукозаписних компаній", - розповіла солістка Go_A Катерина Павленко.
Зазначається, що поки немає подробиць щодо нової пісні.
Особливо популярними Måneskin та Go_A стали після Євробачення-2021.Нагадаємо, пісня "Шум", з якою гурт GO_A виступив на Євробаченні, стала першою піснею українською мовою, яка потрапила до чарту Billboard. А також Go_A із піснею Shum посів перше місце у світовому рейтингу Spotify Viral 50.
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