Переможці Євробачення Måneskin та український гурт Go_A випустять спільну пісню

Про це повідомляє "Na chasi".



"Пісня, над якою ми співпрацювали з Måneskin, готова, ми просто чекаємо згоди відповідних звукозаписних компаній", - розповіла солістка Go_A Катерина Павленко.

Зазначається, що поки немає подробиць щодо нової пісні.

Особливо популярними Måneskin та Go_A стали після Євробачення-2021.





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