Перетворитися на найбільшого публічного замовника: новопризначений очільник Агенції ресурсного забезпечення армії Жумаділов розповів про плани
Міністр оборони України Олексій Резніков призначив керівника Агенції ресурсного забезпечення армії: Арсен Жумаділов розповів про плани на посаді, серед них - перетворення структури на найбільшого публічного замовника
Про це Жумаділов написав у facebook.
Він зазначив, що Агенція при Міністерстві оборони України, яка здійснюватиме тилове забезпечення ЗСУ, наразі "існує лише на папері", проте вона має запрацювати уже восени.
"Маємо перетворити Агенцію з кількох рядків запису в державного реєстратора та статуту, чим вона зараз є, у ключового оператора тилового забезпечення Армії, найбільшого публічного замовника країни, на роботу якого покладаються мільйони військовослужбовців, співробітництва із яким прагнуть тисячі постачальників, що в рівних умовах конкурують за відповідне право", - розповів Жумаділов.
За його словами, серед нагальних завдань - внесення Міністерством проєкту постанови на уряд, якою останній має визначити Агенцію відповідальним виконавцем бюджетної програми. Ухвалення було заплановане на липень, проте через процеси у міністерстві його відклали на невизначений термін.
Також на цей тиждень заплановано старт регулярних перевірок прогресу по запуску Агенції. До них зможуть долучитися усі зацікавленні структури.
"Основний стратегічний виклик - переосмислення функції тилового постачання для потреб ЗСУ з "закупили - передали" у "закрили потреби наших військових". На перший погляд, звучить синонімічно. Але мова про геть іншу концептуальну рамку. Йдеться не тільки тендери без корупції (це базова гігієна, умова, без якої немає сенсу продовжувати будь-що), але й чітке прогнозування та планування, політика в сфері якості та її контроль при прийманні товару, розподіл та доступ військовослужбовців до належного забезпечення, сталість системи безвідносно персоналій та стійкість до шоків", - наголосив Жумаділов.
Довідково. Арсен Жумаділов - кримськотатарський громадський та політичний діяч. Має значний досвід у розбудові державних інституцій, реформуванні публічних закупівель. У квітні 2023 року очолив команду реформи закупівель у сфері оборони у межах Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони України.
- Раніше у системі Міністерства оборони України створили Офіс із підтримки змін. Він готуватиме пропозиції до проєктів нормативно-правових актів із питань впровадження змін, використання донорської та технічної допомоги, залучатиме партнерів та моніторитиме результати імплементації змін. Арсен Жумаділов увійшов до його команди.
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